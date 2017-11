El Procoaf Gijón busca el triunfo ante el Soria para meterse en la zona de ascenso

El Procoaf Gijón tiene la oportunidad de mejorar su clasificación en el grupo B de Primera División si consigue vencer hoy al Soria del gijonés Raúl Blanco (12.30 horas, Palacio de Deportes). Los rojillos son cuartos clasificados con 14 puntos, los mismos que la Avilesina, que es tercera, y están a uno del Cronistar Oviedo, que comparte el liderato con el Santoña.

El técnico Sergio Cotelo, con la baja de Pelayo y la duda del meta Cardín, advierte que el rival, noveno y con cuatro puntos menos que el 'siete' jovellanista, «cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría y viene de ganar dos partidos seguidos, por lo que no podemos confiarnos».

La plantilla del Procoaf, que hoy juega su segundo partido seguido en casa, está ilusionada con lograr la victoria. Pese a que el objetivo no es jugar por el ascenso, el equipo gijonés, tras un comienzo titubeante, se encuentra a un paso de las posiciones de 'play off' a las que, por supuesto, no va a renunciar.