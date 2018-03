«Nos quedan cuatro partidos en casa y soy optimista para jugar la fase de ascenso» Chus Corao sostiene un balón delante de una de las porterías de La Magdalena. / MARIETA Chus Corao, director deportivo del Toscaf Atlética y exgerente de Fundavi, analiza lo que será un final de curso de infarto para el equipo avilesino de balonmano SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 23 marzo 2018, 00:23

Una voz más que autorizada dentro de la sección de balonmano de la Atlética Avilesina es Chus Corao. Toda su vida ligado a este deporte, actualmente es director deportivo del Toscaf tras haber realizado durante años la labor de coordinador. Además, cada fin de semana se sienta en el banquillo al lado de Juan Muñiz y Guillermo Artime desde el puesto de delegado, por lo que es pieza clave tanto dentro como fuera del vestuario.

Experto en la materia, con mil y un batallas a sus espaldas, el avilesino analiza lo que está siendo la temporada del Toscaf con sinceridad y ambición. «Después de la temporada y con los jugadores que fichamos en verano sabíamos que podíamos volvera estar arriba, por lo que no se puede decir que sea una sorpresa vernos ahí de nuevo», reconoce.

Tras una primera vuelta magnífica, el equipo se rehizo el pasado sábado en Oviedo tras una mala racha de resultados que a punto estuvo de desengancharle de la lucha por la fase de ascenso. Sin embargo, Corao se muestra comprensivo y le quita hierro al asunto. «Siempre hay baches a lo largo de la temporada, los sufren todos los equipos, y me quedo con que, en partidos que jugamos mal, conseguimos sumar empates que pueden servir de mucho a final de temporada».

Corao prefiere una competición como la actual, a diferencia del año pasado, con dos equipos, Safa y Santoña, que marcaron un ritmo altísimo de puntuación. Ahora, hay siete equipos que pueden aspirar at odo. «Sin duda es más bonito y más interesante. Todo da vueltas de una semana para otra y cualquier equipo puede ganar a cualquiera, como se ha demostrado». Curiosa la reacción del Safa, que tras un mal inicio es el equipo más en forma del grupo. «Recuerdo que tuvieron lesionado otres o cuatro meses a un central y al final las ausencias influyen. Nosotros también las hemos sufrido. Son cosas del deporte y a lo largo de una temporada todo se iguala», admite.

En pleno sprint final de la lucha por la fase de ascenso, Chus Corao se declara «optimista» con respecto a las opciones del Toscaf de lograr su sueño. «Sobre todo por las impresiones que dio el equipo en Oviedo. Ha demostrado que sigue siendo competitivo y, aunque lógicamente ganar los seis partidos que quedan es muy difícil, tenemos cuatro en casa y si estamos a nuestro nivel podemos clasificarnos para la fase». Una final será la visita del Santoña, que tendrá que jugar en La Magdalena. «Santoña es sin duda un partido clave. De ganarles daríamos un paso adelante importantísimo y si perdemos tendríamos que remontar demasiados puntos».

De cara al futuro, Corao no oculta que «algún fichaje nunca viene mal y es cierto que tenemos algunas carencias en el equipo de gente grande, pero en el mercado asturiano no los hay y ahora mismo no podemos aspirar a más». Para el avilesino, la clave del crecimiento estaría en «ascender. Ahora mismo somos uno de los equipos con más visibilidad en el deporte avilesino, viene mucha gente a La Magdalena y yo creo que si seguimos así el apoyo económico acabará llegando».

Por último, como exgerente de Fundavi en los inicios de la Fundación, el director deportivo del Toscaf tiene claro que «el proyecto ha ido evolucionando para bien. Fundavi no son cinco clubes y no podía serlo. Es un gran apoyo al deporte avilesino: da becas individuales, apoya a la base y también al deporte inclusivo, adaptado y femenino. Hay margen de mejora porque el proyecto es amplio y parece que la crisis económica está superada. Personalmente estoy encantado con el nuevo gerente y entre todos debemos ayudarle para que se pueda seguir creciendo».