BALONMANO Relevo en el banquillo del Oviedo Miguel Sänchez, en un tiempo muerto de un partido de esta temporada. / OBF Miguel Sánchez sustituye a Juan Arribas, que dejó el equipo el pasado sábado, al no tener aún el alta médica Manolo Díaz, que se lesionó antes de comenzar la temporada J. L. CALLEJA OVIEDO. Jueves, 23 noviembre 2017, 00:12

El Oviedo Femenino de División de Honor Plata vive una situación complicada en su banquillo. El técnico Juan Arribas finalizó el pasado sábado su compromiso con el club carbayón tras lesionarse antes del inicio de la temporada Manolo Díaz, el entrenador titular.

Sin embargo, Díaz, que está bastante recuperado de la rotura del talón de Aquiles, no puede hacerse cargo del equipo debido a que aún no tiene el alta médica, por lo que ha derivado toda la responsabilidad en su hombre de confianza: Miguel Sánchez. Este, que ejerce como preparador físico del Oviedo Femenino, estará asesorado en todo momento en labores técnicas por Díaz, que no puede sentarse en el banquillo por el citado motivo laboral.

A la espera de que se normalice la situación de su cuadro técnico, el Oviedo Femenino emitió ayer un comunicado en el que informa sobre el problema que tiene con su primer entrenador dentro de una circunstancia que considera de «interinidad».

Villaldea, baja en el Grupo

Asimismo, el primer equipo de balonmano del Grupo Covadonga atraviesa un momento difícil en este primer tramo de la temporada. A los malos resultados, que han metido al conjunto gijonés de nuevo en descenso tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, se suma ahora la baja su entrenador Chechu Villaldea.

El técnico gijonés sufrió el pasado viernes un cólico que le afecta al páncreas, del que se está recuperando en el Hospital de Cabueñes. Así las cosas, el exjugador Víctor Álvarez y Andrea Martínez, principales colaboradores de Villaldea, se harán cargo del conjunto grupista que milita en la División de Honor Plata mientras el entrenador titular se recupera. El primero de ellos, santo y seña del balonmano en el Grupo, que se retiró la pasada temporada, tiene ficha de jugador ante la posibilidad de que surja alguna emergencia en forma de lesión. Ahora formará tándem con la citada entrenadora, aunque también colaborará con ellos Jaime López.

Ambos confían en romper la mala racha el sábado ante el Nava.