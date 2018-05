«Siempre sentiré la Atlética como mi casa» Fidalgo, puño en alto, celebra un gol del Toscaf frente al Cronistar con Veleda delante. / MARIETA «Mi trabajo está en Galicia y, aunque da mucha pena, después de 23 años en esto necesito más tiempo para mí y para mi familia», explica el jugadorEl lateral gijonés Alejandro Fidalgo se despide mañana del conjunto avilesino tras diez temporadas SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 4 mayo 2018, 00:10

Aunque nació y se crió en Gijón y ahora vive en Lugo, a Alejandro Fidalgo se le puede considerar prácticamente un avilesino de adopción. Juan Muñiz se lo trajo para el Toscaf desde el Grupo hace once años, en 2007, y el espigado lateral dirá adiós «a la que siempre será mi casa» mañana, antes del último partido de la temporada del conjunto cafetero, a partir de las 18 horas frente al Ademar B en La Magdalena.

«Será un sábado muy especial», reconocía el '7' blanquiazul ayer desde Lugo, justo después del gimnasio. «Se mezcla la ilusión por vivir lo que será una despedida emocionante con la pena por dejar el equipo, porque hay un vestuario muy bueno, aunque a veces tengamos nuestras diferencias, y voy a echar mucho de menos estar con ellos». Pero Fidalgo no es profesional del balonmano, como tampoco ninguno de sus compañeros, y a los 30 años la familia y el trabajo acaban mandando.

En ese sentido, «esta temporada ha sido muy dura. Llegaba los viernes para el último entrenamiento después de toda la semana trabajando y yendo tres días al gimnasio, el sábado jugábamos en casa o viajábamos fuera, y al final sólo tenía un día, los domingos, para mí, mi familia y mi novia. El balonmano es mi pasión, pero llevo ya 23 años y quieras o no te acabas cansando». Por ello, «desconectaré un tiempo seguro y luego ya veremos si vuelvo a jugar o no. Si lo hago será cerca de casa y a nivel autonómico».

Sin nada en juego en el partido que tendrá lugar mañana, que servirá para despedir a uno de los jugadores más importantes del club en la última década, siempre imponente con sus dos metros de altura, Fidalgo analiza lo que ha sido un nuevo acercamiento del club a la fase de ascenso. «Durante muchas fases de la temporada parecía que podíamos conseguir meternos, pero yo creo que en los momentos clave nos ha podido la presión, se nos ha encogido el brazo. Somos un equipo muy sólido atrás y eléctrico en ataque, que juega rápido y lanza fácil, y en los partidos importantes nos pudo un poco todo. Empezamos a perder balones y a fallar lanzamientos y se nos escapó», lamenta.

Sin embargo, Fidalgo mira con optimismo al futuro. «Los más veteranos del equipo somos Veleda y yo, que tenemos 30 años, lo que muestra la juventud de la plantilla. Mientras otros equipos cuentan con jugadores de 34 o 35 años y presupuestos mucho más altos que el nuestro, nosotros seguimos siendo capaces de competir pese a tener un mercado muy reducido de gente joven y asturiana. Temporadas como esta harán crecer a los jugadores más jóvenes y seguro que el equipo acabará consiguiendo jugar una fase».

El gijonés lamenta un poco el papel secundario que ha tenido que interpretar esta temporada, al sólo poder entrenarse un día con el resto del equipo. «Al principio de la temporada hablé con Juan de que mi rol iba a ser principalmente defensivo, y aunque me he mantenido en forma durante todo el año he entendido la decisión hasta el final. Es cierto que en algunos partidos atascados podría haber aportado cosas en ataque, pero al no entrenar con mis compañeros durante la semana no podía practicar las jugadas ofensivas y seguramente me iban a faltar automatismos. Me hubiese gustado ayudar más, pero el trabajo me lo hizo imposible».

Fidalgo recibirá mañana un homenaje del que ha sido su club diez de las últimas once temporadas, dentro de una jornada muy especial para el balonmano avilesino, cuyas viejas glorias se reunirán para comer e ir luego juntas al partido.