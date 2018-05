BALONMANO El Toscaf decide renovar a Jaime tras su grave lesión Jaime en un lanzamiento ante el portero del Safa. / MARIETA A la baja de Fidalgo, que se retira por motivos laborales, se unen las de Omar, Javi Sainz y Rubén NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Jueves, 10 mayo 2018, 00:26

Los responsables de la sección de balonmano de la Atlética Avilesina siguen a pie de obra pese a la conclusión de la temporada el pasado sábado en el Toscaf, cuyo nuevo proyecto ya está empezando a poner sus cimientos. El primero la continuidad de Juan Muñiz como entrenador, tal como adelantó este periódico, y tras decidir poner otra vez a competir a un segundo equipo a modo de filial, los técnicos trabajan para diseñar las plantillas, la regional con los juveniles que dan el salto desde el Bosco, y la grande en la que ya se está operando.

Además de la continuidad asegurada del estilete del equipo, Aitor Rodríguez, en su día renovado por dos temporadas, se puede adelantar que también seguirá en el equipo el avilesino Jaime González. Un detalle de confianza en un jugador joven que justo en el final de campaña ha tenido la desgracia de lesionarse de gravedad en la rodilla, con ligamentos destrozados y unos seis meses de baja para el primera línea atlético, al que se espera a finales de año, noviembre o diciembre. Juan Muñiz confía plenamente en sus posibilidades y no tuvo dudas a la hora de proponer su renovación en el club, en el que la directiva estaba en la misma tesitura.

Motivos laborales

Aitor y Jaime no serán los únicos efectivos de la plantilla actual que seguirán luciendo la elástica avilesina, aunque de momento no hay ninguno más cerrado, aunque tampoco será difícil saber los que siguen teniendo en cuenta la primera lista de bajas. Se trata del portero Omar Mendiluce y el central Javi Sainz, en los dos casos por motivos laborales por los viajes fuera de Asturias, que fue la misma razón por la que Alejandro Fidalgo ha tenido que abandonar el Toscaf tres once años. El cuarto que no seguirá en el equipo es el lateral Rubén García, sin olvidar que el extremo Ramonín ya había causado baja hace un par de meses en el equipo atlético.

Además de trabajar en las plantillas de los dos equipos senior, en la Atlética están pendientes de tener confirmación oficial de permiso para poder iniciar la pretemporada a mediados de agosto en el polideportivo de La Magdalena y evitar el paso por Los Canapés, que tanto perjudica la preparación según ha reflejado en sus declaraciones de estos últimos años Juan Muñiz.