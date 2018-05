El Toscaf pierde la puja por la plaza del Grupo en Plata

La plaza de la División de Honor Plata masculina del Grupo Covadonga no se quedará finalmente en Asturias y tendrá como destino Aranda de Duero. La intención de la entidad de Las Mestas era facilitarsela a uno los tres clubes del Principado, dándoles prioridad. Sin embargo, ninguno de ellos, que militan actualmente en Primera Nacional, alcanzó los requisitos pertinentes por una cosa u otra.

De mano, el Oviedo se retiró de la puja, todo lo contrario que el Toscaf Atlética y el Procoaf Gijón Jovellanos, que mostraron la intención de intercambiarla. Ayer expiraba el plazo que puso el Grupo para presentarla y, según pudo saber EL COMERCIO, el Gijón Jovellanos se retiró a primera hora de la tarde. Poco después lo hizo el mecionado club avilesino, que era el más interesado de los tres representantes regionales. Sin embargo, no consiguió el dinero que se solicitaba desde la polideportiva sociedad gijonesa. La Atlética subió su oferta a última hora de 5.000 a 12.000 euros, cantidad suficiente para la compra de la plaza pero no para afrontar la temporada completa. «Les pedimos dos días más para alcanzar algo más de 70.000 euros, pero no nos los han dado», lamentaba ayer el presidente atlético Gerardo González.

El Grupo quiere recuperar el dinero que invirtió por competir en esta categoría cuando compró su plaza al Granollers hace tres años, con los consiguientes gastos en las asambleas que se celebraron posteriormente. La oferta del Villa de Aranda, según fuentes del club burgalés y de algunos medios de comunicación arandinos, se acerca a los 18.000 euros, lo que parece satisfacer en principio las pretensiones grupistas.

El Villa de Aranda, que ofreció 18.000 euros, permutará su plaza con el Grupo Covadonga

Cabe recordar que el Grupo celebrará el día 21 del próximo mes de junio una asamblea para formalizar la permuta de las plazas con la consiguiente aprobación de los socios, aunque a mediados de la semana que viene la página web del club informará con todo detalle de las razones por las que se renuncia a jugar en la categoría de plata. El hecho obedece fundamentalmente a la retirada de varios jugadores veteranos como Jorge Martínez, Víctor Álvarez, Prendes y Ancizu y otros de mucho nivel como el luanquín Jano Racero, que la próxima temporada se irá al Torrelavega. La ausencia de todos ellos rebaja el nivel del equipo en gran medida y las garantías para competir en el segundo nivel nacional son escasas.

Por su parte, el Toscaf Atlética piensa ya en intentar de nuevo el ascenso en la cancha. «Era una gran oportunidad y por 6.000 euros nos hemos quedado sin ella, pero no nos ha dado tiempo. El Ayuntamiento nos iba a ayudar».