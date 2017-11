BALONMANO Víctor y Andrea toman las riendas Chechu Villaldea en el centro, con Andrea a la izquierda, y Víctor, a la derecha, durante un partido. / UCHA Ambos entrenadores nacionales del Grupo dirigirán al primer equipo mientras Chechu Villaldea se recupera de un cólico J. L. CALLEJA GIJÓN. Jueves, 23 noviembre 2017, 00:12

El primer equipo de balonmano del Grupo Covadonga atraviesa un momento difícil en este primer tramo de la temporada. A los malos resultados, que han metido al conjunto gijonés de nuevo en descenso tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, se suma ahora la baja su entrenador Chechu Villaldea.

El técnico gijonés sufrió el pasado viernes un cólico que le afecta al páncreas, del que se está recuperando en el Hospital de Cabueñes. Así las cosas, el exjugador Víctor Álvarez y Andrea Martínez, principales colaboradores de Villaldea, se harán cargo del conjunto grupista que milita en la División de Honor Plata mientras el entrenador titular se recupera. El primero de ellos, santo y seña del balonmano en el Grupo, que se retiró la pasada temporada, tiene ficha de jugador ante la posibilidad de que surja alguna emergencia en forma de lesión. Ahora formará tándem con la citada entrenadora, aunque también colaborará con ellos Jaime López.

Este relevo temporal se presenta en un «momento complicado», reconoce Víctor Álvarez, quien tiene una gran confianza en que el conjunto va a salir pronto del descenso. «Perdimos cuatro partidos por verdadera mala suerte porque tanto en Alcobendas como contra el Villa de Aranda, el Ikasa Madrid y el pasado sábado en Zarautz tuvimos el encuentro en la mano, pero se nos escapó en los minutos finales», hace hincapié. Así las cosas, espera que la situación se va a invertir pronto: «Tenemos gente con muchas tablas y solo será cuestión de encadenar un par de victorias».

No obstante, Víctor Álvarez advierte del próximo calendario de partidos. «Viene el sábado el Nava, que es cuarto clasificado, y visitamos al Alicante, que es tercero, para luego enfrentarnos al Sinfín y Cisne, que son del grupo de cabeza, por lo que no será fácil», argumenta. Pero el exlateral piensa que «la Liga está igualada y cualquier equipo te puede ganar o viceversa, hecho que me hace ser optimista».

Otro relevo en Oviedo

Tras dejar Juan Arribas el banquillo del Oviedo Femenino el pasado sábado, Miguel Suárez se hará cargo del equipo hasta que Manolo Díaz, técnico titular carbayón que se lesionó antes de empezar la temporada, reciba el alta médica.