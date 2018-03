El Caudal, al borde del precipicio

El Caudal Deportivo no pudo sacar un resultado positivo de su visita al feudo del Mirandés (2-0). El cuadro asturiano se aleja aún más de la permanencia a pesar de que dejó buenas sensaciones en Anduva. Las primeras intentonas llegaron desde la banda derecha con las subidas del lateral Paris. El navarro situó un centro peligroso que el meta Rabanillo despejó como pudo. El rechace cayó en los pies de Borja Sánchez que ejecutó un disparo desde la frontal que tropezó en un defensor. El cuadro visitante trató de sorprender con un lanzamiento desde 40 metros de Calahorro que obligó a Limones a despejar por bajo el cuero.

2 Mirandés Limones; Paris, Prieto, Melli, Rivada (Mario, min. 46); Undabarrena; Borja Sánchez, Antonio Romero, Yanis (Igor Martínez, min. 42); Cervero y 'Pito' Camacho (Fernando Llorente, min. 79). 0 Caudal Rabanillo, Cristian, Pela (Borja Navarro, min. 67), Calahorro (Camporro, min. 74), Catu, Alberto, Alberto Gómez (Iker Alegre, min. 54), Borja Prieto, Camochu, Polaco y Jandrín. Árbitro: Pozueta Rodríguez (comité cántabro). Amonestó en el bando local a Rivada y Melli; y por parte visitante a Catu, Polaco y Borja Navarro. Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 30 en Segunda División B, disputado en el Municipal de Anduva ante la presencia de 2.219 espectadores. Goles: 1-0, Cervero (p.), min. 63; 2-0, Cervero, min. 85

Con el paso de los minutos se igualaron las fuerzas sobre el césped. El Caudal incluso dio algún susto que impacientó a la grada local. Alberto Gómez colocó en el área una falta lateral que el central Catu cabeceó por encima del travesaño. De nuevo el cuadro local trató de abrir la lata antes del descanso. Borja Sánchez estuvo cerca de perforar el marco asturiano, pero su remate se marchó lamiendo el poste izquierdo.

En un fallo de entendimiento entre centrales y portero pudo llegar el primer tanto rojillo. Yanis pudo aprovechar el regalo, pero Catu le derribó en el momento en el que armaba el disparo. En esa acción cayó lesionado el extremo franco argelino que tuvo que abandonar poco después el terreno de juego. La falta entrañaba peligro. Antonio Romero tuvo la oportunidad. Su lanzamiento golpeó en la barrera cuando llevaba marcha de gol.

De penalti se abrió la lata

El guión del duelo no varió en exceso en la segunda mitad, aunque el Caudal ni siquiera merodeaba el área contraria. Pese a ello, el bloque de Josu Uribe no pasó agobios. Tímidos silbidos comenzaron a escucharse desde el graderío. Igor Martínez tuvo en sus botas el gol, pero Polaco se interpuso en su remate. Acto seguido llegó la jugada que cambió el signo del partido. El propio Polaco cometió penalti sobre 'Pito' Camacho, que se encontraba presto y dispuesto a lanzar a puerta. Los visitantes protestaron, pero el colegiado no dudó. Cervero asumió los galones y, engañando al meta, puso el 1-0 en el marcador.

Los rojillos tuvieron cerca la sentencia. Mario ganó la línea de fondo por la derecha, Borja Sánchez no aprovechó su centro y el balón cayó en los pies de Undabarrena, que disparó desviado. El choque todavía estaba en el aire. El Caudal se estiró en busca del empate lo que propició más espacios para penetrar en su parcela defensiva. En una internada de Paris llegó la diana definitiva. El lateral mirandesista percutió hasta la línea de fondo para servir el gol en bandeja a Cervero que sólo tuvo que empujar (2-0). No hubo tiempo para más en Anduva. El Mirandés sigue en la pelea por el liderato, mientras que el Caudal se acerca cada día más a la Tercera División.