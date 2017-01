De Siero a la cima del ciclocross nacional

Dos días después de proclamarse campeona de España de ciclocross en Valencia, a Alicia González le esperó otra prueba. En esta ocasión no agarraba un manillar, sino un bolígrafo, para completar un examen del último curso del grado de biotecnología que estudia.

«Es una carrera presencial, en la que ir a clase te ayuda mucho. Desde que empecé este curso tuve el Mundial en Catar, que estuvimos quince días fuera, y también hay viajes con las Copas del Mundo de ciclocross. Te cuesta un poco más, pero al final todo es aprender a organizarte y los que venimos del deporte lo sabemos hacer mejor», asume con disciplina Alicia González, obligada a saborear entre apuntes su título nacional en una prueba que volvió a reflejar el dominio asturiano. El tercer escalón del podio lo ocupó su hermana mayor Lucía y la segunda en cruzar la meta fue la pentacampeona de España sierense Aida Nuño.

«De no ganar, prefiero que el título se quede en casa. Si es para Lucía o para Alicia, mucho mejor, pero sabíamos que éramos las más fuertes y las tres queríamos el primer puesto», indica la corredora de Hevia Aida Nuño, que con sus éxitos fomentó de forma indirecta el crecimiento deportivo de las hermanas González.

«Siempre es bueno que haya alguien por encima de ti que te haga esforzarte más. Esa es la clave, que vencer en un campeonato de Asturias es igual o más difícil que ganar uno de España», explica Alicia, que empezó a enamorarse de la bicicleta en el colegio, «como una actividad extraescolar», y a los seis años se federó siguiendo la estela de su hermana Lucía.

«Comencé a competir a los nueve años en el Club ciclista Colloto, me gustó y seguí», explica sobre sus inicios la más veterana del binomio fraternal sobre ruedas de Viella, que el pasado sábado remontó hasta la tercera posición y habitualmente compagina el ciclocross con el ciclismo en carretera. «Te ayuda a cambiar y a que los inviernos o los veranos no se te hagan tan largos», señala Lucía, compañera de equipo y consejera de la recién proclamada campeona de España.

«En carrera nos compenetramos muy bien. Es mejor que una compañera porque es más fácil entenderte con ella y como es mayor ya pasó por lo que yo pasé», confiesa Alicia sobre la relación de las González en competición. «A la hora de entrenar, no todos los días se tiene el mismo ánimo y nos ayudamos», apostilla Lucía sobre los beneficios de una influencia familiar que también desempeñó un papel importante en el de su paisana y adversaria Aida Nuño.

«Mis hermanos mayores competían en bici, uno en mountain bike y otro en carretera y me viene la afición por ahí», aclara la ciclista del MMR, que se terminó de prendar del ciclocross en el año 2000, en el primer Mundial femenino que se disputó. En la localidad de Sint-Michielsgestel, todavía en edad juvenil, Aida Nuño dio «el paso de verdad para engancharme definitivamente». «Nunca había visto una carrera de tanto nivel de cerca y vivirla desde dentro fue un espectáculo. Además en Holanda, que como Bélgica es una de las mayores potencias en ciclocross. Hubo muchísimo público y un circuito que no tenía que ver con lo que teníamos aquí», explica.

Dieciséis años después de aquella competición, atraviesa su mejor temporada a nivel de resultados. «Empecé muy joven y, aunque lleve muchos años en esto, sigo estando en una buena edad para competir. Ahora parece que todo está en su sitio y vas sacando el provecho de lo que has ido aprendiendo», argumenta Nuño, con una meta clara por alcanzar. «Llevamos tres años persiguiendo un ‘top 10’ en una Copa del Mundo y se nos resiste. Tengo tres ‘top 15’, pero nunca he conseguido bajar del duodécimo puesto y ese es el objetivo que nos habíamos planteado este año», expone la ciclista de Hevia, que confiesa que lo perseguirá en la próxima temporada en caso de no lograrlo.

Nuño, que coordina su preparación con su labor de encargada de logística y comunicación de MMR Factory Racing Team, recuerda su compromiso con un deporte en el que ejerció como pionera y sigue con atención a las jóvenes promesas. «Sobre todo en lo que se refiere a chicas, intentas dejarles las cosas un poco mejor que cuando me tocó empezar», abunda la pentacampeona nacional, que aunque cree «casualidad» que la terna de privilegio en el Nacional del pasado sábado haya nacido en un radio de pocos kilómetros, recuerda que «en Siero se habla mucho de ciclocross».

Pasado, presente y futuro

«Por la meteorología desde luego no es, igual por el terreno que tenemos para entrenar, que hay de todo», arguye Alicia González. «Tenemos buena zona. El ciclocross en Asturias es una disciplina que siempre tuvo presencia. Nosotras tres teníamos por encima a Rocío Gamonal y por debajo viene Paula Díaz, que fue bronce en la categoría sub 23», agrega su hermana Lucía.

Mientras Siero marca el acento nacional de los primeros puestos, su dominio también se expande hacia el Este en categorías inferiores. «Tengo una hija de un primo mío que comenzó a correr este año y se proclamó campeona de España cadete el domingo. Vive en Madrid, pero es de Sariego de siempre. Estoy pendiente de ella y disfrutando del mismo deporte que me enganchó a mí», explica sobre María Parajón una Aida Nuño que, como las hermanas González, han pedaleado desde Siero a la cima del ciclocross nacional.