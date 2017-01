Iván Gutiérrez: «Llevo once intentos de suicidio»

El exciclista cántabro Iván Gutiérrez, subcampeón mundial contrarreloj en 2005, habló en la noche del pasado martes en el programa radiofónico 'El Partidazo' de Cope sobre los problemas que le llevaron a dejar el ciclismo y le sumieron en una profunda depresión que le han llevado a tener hasta once ingresos por intentos de suicidio.

Iván quiso explicar, conciso y muy directo, el inicio de su derrumbe personal: «En marzo de 2013 fue la primera vez que intenté hacerme daño. No sabía qué me pasaba en la cabeza, pero no estaba bien». En esta línea añadió que «el ciclismo es un deporte muy difícil, estresante, y llegó un momento en que sentí que algo no funcionaba». «Me retiré en el Tour de ese año por un colapso mental, por pánico. En los Pirineos me bajé de la bici. Solo tenía ganas de desaparecer del mapa», reconoció el cántabro.

Gutiérrez compitió hasta el final de la temporada 2014, cuando anuncia su retirada. «En el Movistar no me entendieron cuando expliqué mi problema», afirmó, para comentar después que tras bajarse de la bicicleta no terminó su odisea: «Pasé semanas sin salir de la cama y no me dejaban solo por si utilizaba mal la medicación. He tenido once ingresos por intentos de suicidio. Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa. No podían dejarme solo por riesgo a que me hiciera daño».