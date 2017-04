La Vuelta al País Vasco se queda sin asturianos

«¿Dónde está la ambulancia? ¡La ambulancia!», suplicaba Samuel Sánchez. A 500 metros de Arrate parecía ya el dueño de la que hubiera sido su cuarta victoria allí. Pero ese triunfo lo celebraba ya Valverde cuando el asturiano alcanzó la meta de la penúltima etapa de la Vuelta al País Vasco. Desvestido por los rasponazos de una brutal caída. Como salido de una carnicería. Los dos hombros pelados, el culo en carne viva y a aire, la mano derecha consolando el costado... Y la mano goteando sangre.

La suerte ha dado la espalda a los asturianos en esta edición de la Vuelta al País Vasco. Si el pasado jueves se cayó Dani Navarro (Cofidis), ayer le tocó el turno a Samuel Sánchez.

El ciclista del Cofidis se fue al suelo a 31 kilómetros de la meta cuando también se cayó Contador. Ayer, ya en Gijón, el gijonés fue examinado por el doctor Antonio Maestro, que le diagnosticó una luxación del hombro izquierdo. El corredor valora ahora operarse de cara a una recuperación rápida con vistas al Tour.

«No sé cómo ha sido», decía, por su parte, Samuel Sánchez, mientras se subía a la ambulancia con el brazo izquierdo en cabestrillo. Las víctimas no suelen ver sus propias caídas. Y menos si como en Arrate van a 80 kilómetros por hora. Hay que preguntar al que venía a su rueda, a Valverde, ganador, nuevo líder y firme candidato a llevarse esta Vuelta al País Vasco en la contrarreloj final de hoy. Valverde lo vio todo. Samuel, y él, más Contador, Urán, Bardet, Woods y Meintjes volaban cuesta abajo tras haber coronado Arrate por la cruel carretera de cemento de Matsaria.

Era fácil seguir la pista de Samuel en Arrate, la cima donde había vencido en 2010, 2011 y 2012, pero que no le dejó ganar con 39 años. Cuando el ovetense iba primero y por instinto, Samuel miró hacia atrás. Ya no vio nada más. El resto lo contó Valverde: «Se ha girado y, sin querer, se le ha ido un poco la bicicleta hacia la derecha, se ha metido en la cuneta y al querer sacarla de allí se ha dado con un pequeño bordillo. Y chup... Ha sido una mala caída, malísima».

Samuel saltó como despedido hacia el centro de la calzada. «Le he esquivado por ná», suspiró Valverde. Como Bardet, Urán, Woods y Meintjes. Contador, en cambio, tuvo que frenar. Llevaba en el cuerpo el eco de la caída del jueves. Mal recuerdo. Tocó el freno y eso le costó en la meta los tres segundos de desventaja con los que hoy saldrá en la contrarreloj final. «Bueno -se consolaba-, no es mucho. Lo importante es que, tras una mala noche y levantarme muy dolorido, me he encontrado mejor de lo previsto». Contador no sabe rendirse. Ni los golpes le domestican. Será salvaje hasta el final.