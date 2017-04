«La victoria en los Lagos ayudó a que se me quiera tanto en Asturias»

Pedro Delgado (Segovia, 1960) aún recuerda su ascensión al Acebo en la Vuelta a Asturias de 1994, en la que luchó por la victoria con Abraham Olano. «No respondí bien ese día y no pude coger el liderato», reconoce con cierta rabia. El ganador del Tour en 1988 nunca subió a lo alto del cajón en la ronda asturiana, en la que fue segundo en 1993 y tercero en 1994, pero ayer recibió el homenaje de la carrera al recibir su insignia de oro.

¿No se cansa de homenajes?

Qué va. Una vez, un periodista dijo que esto es como que a uno le den un beso, no puedes estar cansado de eso. Para mí es un honor y una alegría. Qué menos que dar las gracias a la organización.

La Vuelta a Asturias se resistió en su palmarés.

Sí, se me quedó un poco la espinita, sobre todo el segundo año. En el primero no llegué bien, pero en 1994 sí. En Asturias siempre he tenido muchísimos fans y, como era mi última temporada, quería darles un triunfo.

¿A qué cree que se debe el cariño que recibe siempre que viene a Asturias?

La victoria en los Lagos en la Vuelta a España del 84 ayudó a que se me quiera tanto aquí, aunque ya tenía un vínculo estrecho de mi época como juvenil. Competía en un equipo de Valladolid y todas las carreras eran en Castilla y León, con un terreno muy llano. Cada vez que me llevaban a correr a Asturias iba encantado porque era candidato a la victoria.

El protagonismo en esta Vuelta a Asturias será para Nairo Quintana. ¿Cree que este año puede ser el de su victoria en el Tour?

Está claro que es un potencial ganador del Tour, pero creo que ahora mismo piensa en Asturias y en sus sensaciones de cara al Giro, que empieza la próxima semana. Ahora tiene que rematar su preparación y salir bien físicamente de aquí.

La Vuelta a España regresa este año a Asturias con paso por el Angliru incluido.

Asturias es un rincon impresionante para vivir el ciclismo al más alto nivel. El Angliru, en la tercera semana, va a ser importantísimo, porque la gente llegará muy justa y de alguna forma tendrán que reservar. Seguro que da mucho protagonismo a Asturias en esos días.

Quintana no estará en la Vuelta a España, pero sí lo hará Alejandro Valverde, que no suma más que triunfos en lo que va de año.

Es increíble. Todo le está saliendo muy bien. El año pasado hizo el Giro, el Tour y los Juegos Olímpicos antes de la Vuelta y llegó muy cansado, pero este año solo hará el Tour, así que va a ser un corredor más favorito aún.

En Asturias, el relevo generacional de hombres como Samuel Sánchez o Dani Navarro parece que será Iván García Cortina.

Siempre hay sensación de que no viene ningún relevo, pero el año pasado sí se vio a la gente que viene por detrás. Cortina, de momento, se ha dedicado a las clásicas. Hay que dejarle un par años para ver hasta qué nivel puede rendir.