«En ningún momento pensé que podía ganar»

Nada más comenzar a descender las escaleras del avión que lo traía desde Italia, Chechu Rubiera vislumbró en la mismísima pista del Aeropuerto de Asturias una nube de familiares, amigos, vecinos, aficionados y periodistas. «Parecía el Papa con ese recibimiento», rememora el excorredor gijonés. Dos días antes de aquello, el 5 de junio de 1997, su imagen entrando victorioso bajo la lluvia en la etapa reina del Giro se había colado en los hogares de muchos asturianos, que no disfrutaban con la victoria de un paisano en la Ronda italiana desde el triunfo de Antonio Menéndez en la edición de 1976.

Hoy se cumplen veinte años de aquel recibimiento festivo, prolongado después con champán y sidra en Baldornón, la parroquia gijonesa que vio crecer a Chechu Rubiera. El excorredor, no obstante, confiesa que se le había pasado por alto la efeméride: «No me daba cuenta, ¡ni sé qué día es mañana!».

Lo que sí recuerda con nitidez Rubiera es el temor que sentía cuando arrancó aquel Giro de 1997, en lo que suponía su debut con apenas 24 años en una de las tres grandes vueltas. «Mi única ilusión y el único objetivo que me planteaba era ayudar a los compañeros y acabar la carrera para conseguir un hueco en el profesionalismo», admite. El paso de las semanas, sin embargo, le hizo cambiar su punto de mira: «Me daba cuenta de que me encontraba muy bien, tenía buenas sensaciones y me recuperaba de los esfuerzos mejor que otros corredores. Empecé a coger escapadas y vi que el planteamiento inicial estaba cubierto, pero en ningún momento hablaba de ganar una etapa».

El penúltimo día, en una jornada dolomítica con siete puertos y una lluvia incesante desde el primer kilómetro, Rubiera escribió el primer capítulo de su historia en la élite del ciclismo. «Me escapé con un grupo desde el inicio, pero en ningún momento pensé que la fuga iría para adelante, y mucho menos que yo podía ganar. Iba con otro compañero, Chepe González, que tenía mucha experiencia y que lideraba la clasificación de la montaña del Giro. Trabajaba pensando que la baza del equipo sería la de él», explica.

Tras pasar los tres primeros puertos solo quedaban cuatro corredores en el grupo. En el penúltimo, Chepe González hizo un cambio de ritmo al que se agarró Chechu y lo relanzó en solitario hasta la meta de Falzes. El trofeo de aquel día lo conserva el excorredor gijonés junto al de la otra etapa que ganó en el Giro tres años después: «No tengo muchas victorias, así que como para no saber valorarlos», admite entre bromas.

Con aquel triunfo, Chechu se convirtió en el cuarto corredor asturiano que ganaba una etapa en el Giro de Italia. Vicente López Carril logró la primera en 1971 y Antonio Menéndez mantenía la última desde 1976. Entre una y otra se desató el Tarangu con nueve victorias en cuatro ediciones. Carril, Menéndez y Fuente tenían entonces una popular peña en Gijón que llevaba por nombre 'Los tres ases'. Veinitún años después, Chechu Rubiera completó el póker.