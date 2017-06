Tercera corona para Castroviejo en el Nacional de contrarreloj

Jonathan Castroviejo (Movistar) consiguió ayer su tercer título de campeón de España de contrarreloj, imponiéndose en un trazado de 43,1 kilómetros en Soria. «Llegaba aquí con el objetivo de ganar mi tercer oro y también de que fuera un buen test de cara al Tour», explicó un Castroviejo que ya había logrado el título en 2013 y 2015. En esta ocasión superó en más de un minuto a Mikel Landa (Sky) y a Jesús Herrada (Movistar), segundo y tercero respectivamente.

«La carrera se ha hecho durísima por el calor y el viento en este terreno tan exigente. He tenido un problema mecánico que me ha obligado a cambiar de bici y con ello he perdido las referencias del potenciómetro, pero he tirado de instinto y me he sabido regular para marcar las diferencias en la segunda mitad de crono. Esta distancia se me da bien y he podido confirmar mi favoritismo», afirmó.