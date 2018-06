Alicia González logra el bronce en la crono del nacional

Hacía ya cuatro años que Alicia González no participaba en una contrarreloj individual del Campeonato de España de Carretera. Este año, en el nacional que se disputa estos días en Castellón, decidió competir en esta prueba con la esperanza de realizar un digno papel y cumplió con creces sus expectativas. La ciclista sierense se colgó ayer la medalla de bronce en una contrarreloj que fue dominada por su equipo, el Movistar Team, que ocupó los cinco primeros puestos de la prueba élite sub 23 femenina. La asturiana Paula Díaz (Meruelo-Río Miera Cantabria) también participó en esta prueba y finalizó decimonovena, con un tiempo de 31 minutos y 51 segundos, que le valió además para ser cuarta de la categoría sub 23.

González se mostró «sorprendida y muy feliz» con este resultado, y así lo expresó a través de las redes sociales. «Estoy contenta por haberme animado finalmente a disputar esta contrarreloj tras no haberlo hecho los últimos años... lo inesperado sabe mejor», escribió la ciclista asturiana, que completó con un tiempo de 29 minutos y 26 segundos el trazado de 19,5 kilómetros, mayoritariamente llanos, por los alrededores del municipio de Vall d'Alba.