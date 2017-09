Cortina y Alicia González quieren lucirse en el Mundial Alicia González e Iván Cortina, ayer en Bergen (Noruega). / E. C. El gijonés, que dice que le «favorece» el recorrido, buscará el título sub 23, pero la sierense tendrá que trabajar para la riojana Sheyla Gutiérrez J. L. C. GIJÓN. Viernes, 22 septiembre 2017, 07:51

Iván García Cortina y Alicia González afrontan el Mundial de ciclismo, que se disputa en Bergen (Noruega), con objetivos ambiciosos. El gijonés, que compite hoy, será el líder de la selección sub 23 y va a por todas, mientras que la corredora sierense, que participará mañana en la prueba en ruta de la categoría élite, tendrá que trabajar para la riojana Sheyla Gutiérrez, aunque no desperdiciará su oportunidad si la tiene.

Cortina, pese a sus 21 años, encara ya su cuarta cita mundialista entre júnior y sub 23. El año pasado fue séptimo y se metió en el esprint que disputó el título de esta última categoría. Llega con más ganas que nunca después de estar a punto de hacerse con una etapa de la Vuelta, donde dejó ver su 'hambre' de victoria. No se presenta en Bergen precisamente al 100%, «porque estos días estuve constipado, pero ya me encuentro mejor». Sobre el circuito, de 190 kilómetros, el ciclista forjado en Las Mestas dice que «es bastante duro, pero me favorece, ya que tiene repechos como las clásicas, que es lo que a mí me gusta, por lo que llego muy motivado».

HORARIOS Prueba sub 23 masculina Hoy, de 13.15 a 17.35 horas. 190 kilómetros. Teledeporte conectará en directo a las 16.30 horas. Prueba élite femenina Mañana sábado, de 13.15 a 17.15. 152 kilómetros. De 09.30 a 12.45 horas se disputará la prueba en ruta junior masculina. Prueba en ruta élite masculina El domingo, de 10.05 a 16.50 horas. 276,5 kilómetros.

Asimismo, sobre la estrategia a seguir, explica que «no es como una competición tradicional en la que se sabe que el equipo más fuerte va a controlar la carrera. Aquí es un poco más abierto y todo queda para el final y es mucho más alocado todo».

Su actuación en la Vuelta le ha dejado en un momento óptimo de forma. «Estoy muy bien y con muchas ganas. El año pasado me metí en el esprint final y no quiero dejar pasar la ocasión, porque claro que me gustaría ser campeón del mundo».

Por su parte, Alicia González también va a participar por cuarta vez en un mundial. «Será el segundo en categoría élite tras otros dos júnior, por lo que ya conozco este tipo de carreras», matiza la corredora del Lointek. Ya reconoció el trazado, en el que se desarrollará la prueba y destaca que «la carrera son 152 kilómetros en un circuito con constantes subidas y bajadas, con una última ascensión de 1,5 kilómetros». Así las cosas, la asturiana, que lleva una sensacional temporada con podios UCI en las pruebas femeninas más importantes, reconoce que «será dura, porque daremos ocho vueltas al recorrido, además de que el kilometraje es mayor que en una carrera normal. Y también hay que tener en cuenta el tiempo».

Alicia González tendrá que trabajar para Sheyla Gutiérrez, «porque es nuestra mejor baza. Ganó una etapa en el Giro y viene en un buen momento, por lo que intentaremos ayudarla al máximo las otras cinco corredoras de la selección». En este sentido, añade que «mi papel será principalmente protegerla del aire, colocarla en carrera y estar en los posibles cortes que se produzcan».