CICLISMO Cortina: «No me lo pensé dos veces y arranqué» García Cortina, en plena fuga, pasa por uno de los muros de la clásica prueba belga, en la que fue gran protagonista. / E. C. El gijonés, que el próximo domingo disputará la París Roubaix, brilló ayer en la Vuelta a Flandes, al provocar la principal fuga de la carrera J. L. C. GIJÓN. Lunes, 2 abril 2018, 00:45

«No sé si cambiar mi etapa de la Vuelta que casi gano por lo que he disfrutado aquí», comentó a EL COMERCIO feliz Iván García Cortina, que fue uno de los grandes protagonistas ayer en la Vuelta a Flandes, una de las pruebas World Tour de mayor prestigio del calendario internacional, que ganó el holandés Niki Terpstra (Quick Step Floors).

El ciclista gijonés se encontró cómodo desde el primera momento, aunque confiesa que «la fuga tardó en producirse, porque hasta el kilómetro 70 no saltamos, pero no me lo pensé dos veces y arranqué». En dicho momento junto al corredor asturiano se sumaron Gibbons (DDD), Eenkhoorn (TLJ), Ganna (UAD), Haller (TKA), De Gendt (SVB), Goolaerts (VWC), Peyskens (WBA), Gerts (RNL), Ligthart (RNL) y Turgis (COF). La escapada duró hasta cuando solo faltaban de 36 kilómetros para la línea de meta. «La verdad es que tuve muy buenas sensaciones y me encontré con fuerzas, pero venían muy fuerte por atrás y nos acabaron cazando», matizó el ciclista del Bharain Merida forjado en la Escuela de Las Mestas.

Cortina no se vio con posibilidades de ganar, «pero no fue por no intentarlo», aunque confiesa que «mi misión aquí era echarle un cable a Nibali o colocar a un compañero en posición para que disputase la victoria en los metros finales, pero me voy contento porque tomé la iniciativa en buena parte de la carrera».

El ciclista gijonés, que este año podría incluso disputar dos grandes vueltas, encara con mucha moral la París Roubaix el próximo domingo. «Me van las clásicas y las características esta carrera me motiva muchísimo.

Por su parte, Alicia González (Mosvistar) se va satisfecha también. «Trabajé para que Jasinska disputase la victoria y al final quedó sexta, por lo que estoy satisfecha».