Froome no se avergüenza de haber usado salbutamol

Froome: «Mi legado no va a quedar manchado por esto»

El británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia y vencedor de la Vuelta a España 2017, ha manifestado este jueves que su legado "no quedará manchado" por su reciente positivo por salbutamol en la ronda española, y ha reiterado que no ha infringido las reglas "en ningún momento".

"Mi legado no está manchado. Entiendo, por supuesto, que esto pueda sorprender a mucha gente, pero defiendo lo que he dicho siempre y reitero que no he infringido las reglas y no he tomado más de la cantidad permitida. Estoy seguro que al final la verdad saldrá a la luz", expresó Froome, en una entrevista con la cadena británica BBC. "Puedo entender la reacción de la gente, sobre todo dada la historia de nuestro deporte. Sin embargo, este es un caso totalmente diferente: no es un test que haya dado positivo", apuntó el ciclista.