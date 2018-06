Los Lagos reinan en la Vuelta Julio González Zapico, el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González; y Javier Guillén, director de la Vuelta. / JUAN GARCÍA LLACA «Esta etapa ha entrado en la historia del ciclismo mundial», reconoce Javier Guillén, el director de la ronda española J. A. MARTÍNEZ CANGAS DE ONÍS. Sábado, 30 junio 2018, 02:10

No hay ningún puerto de montaña que se haya subido más veces en la Vuelta Ciclista a España que los Lagos de Covadonga. No es extraño que la ronda haya incluido en su itinerario esta subida que, se intuye, puede ser decisiva en el devenir de la prueba. En esta ocasión, por si fueran poco los argumentos deportivos y el atractivo que ofrece la subida a Los Lagos, no hay que olvidar la cita festiva del presente año, cuando se cumplen tres centenarios en Covadonga: los 1.300 años de la batalla de Pelayo, un siglo de la coronación de la Virgen y de la declaración del parque nacional.

El pelotón ciclista 'disfrutará' de la etapa de Los Lagos el próximo 9 de septiembre, en una etapa que tendrá 185,5 kilómetros y que saldrá de Ribera de Arriba. Un trayecto que el director de Comercio y Turismo del Principado, Julio González Zapico, catalogó como «el más duro de la prueba».

«Es importante que La Vuelta regrese a uno de sus más icónicos finales en un año en que se celebran efemérides tan especiales. Pero también porque se trata de un recorrido único que transcurre íntegramente en Asturias», explicó el representante del Gobierno regional.

La etapa, diseñada por la organización, incluye otras dos exigentes subidas además de la de los Lagos de Covadonga, que es de categoría especial. Los ciclistas tendrán que superar Santo Emiliano y el Mirador del Fito, que abordarán desde la parte de Colunga.

Esta será la última de las tres etapas que discurrirán por el Principado. El viernes 7 será el turno de etapa entre Candás y La Camperona (León), mientras que el sábado habrá un aperitivo especial con el trayecto entre Cistierna (León) y Les Praeres (Nava), que se estrena como cima en la ronda española.

Al acto de presentación de la etapa, celebrado en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, acudieron el alcalde, Jose Manuel González Castro, el director general de Deportes, Jose Ramón Tuero, y el director de La Vuelta, Javier Guillén.

La etapa reina con final en Los Lagos, y las otras dos que pasan por el Principado, permitirán a la región proyectar su imagen de Paraíso Natural a través de esta prueba deportiva que congrega a casi 400 medios de comunicación de 188 países diferentes, se felicitó el Gobierno regional, entusiasmado por volver a ser protagonista en la Vuelta.

El director de la ronda, Javier Guillérn no pudo ser más nítido a la hora de referirse a la etapa que penetra por el Parque Nacional de Picos de Europa. «Esta etapa ha entrado por méritos propios en la historia del ciclismo mundial», destacó Guillén, que recordó que este es el alto que más veces se ha subido en la historia de la prueba, «lo cual merece un homenaje». No en vano han buscado ubicarlo el 9 de septiembre, fecha conmemorativa de celebraciones en Covadonga. «La Vuelta -apostilló- apuesta por los Lagos porque en una cita que siempre responde».

El máximo representante de la ronda española advierte de los peligros que conllevarán la etapa en el desenlace de la clasificación general. Recordó Guillén durante su intervención que el pelotón habrá subido el día ante La Camperona con el consiguiente desgaste y puede haber muchos ciclistas que paguen en Los Lagos los esfuerzos acumulados.