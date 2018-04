Óscar Pereiro, tras el atropello mortal a un ciclista en Mallorca: «No puede salir tan barato matar» El excampeón del Tour de Francia asegura no entender «cómo alguien puede atropellar a un pelotón, dar positivo en el control de drogas y no estar detenida» EL COMERCIO Gijón Viernes, 6 abril 2018, 22:41

Uno de los nueve ciclistas atropellados este jueves por un todoterreno en la Ma-15, en el municipio mallorquín de Capdepera, ha fallecido esta noche, según ha informado el director general de Tráfico del Ministerio del Interior, Gregorio Serrano, en su cuenta personal de Twitter.

El ciclista fallecido, de nacionalidad alemana, formaba parte de un pelotón que fue arrollado por un todoterreno conducido por una mujer de nacionalidad española, que fue detenida por imprudencia grave, según informó la Guardia Civil. Un accidente mortal que vuelve a poner en primer plano la seguridad de los ciclistas en la carretera y que ha indignado de manera importante al campeón del Tour de Francia, Óscar Pereiro.

«Os juro que no entiendo cómo alguien puede atropellar a un pelotón, matar a uno de ellos, dar positivo en el control de drogas y que a esta hora no esté detenida por lo que ha hecho. Cambien la puñetera ley señores políticos que no puede salir tan barato matar a una persona», escribió en las redes el exciclista, muy afectado por la enésima noticia de un atropello mortal en la carretera.

A la conductora se le imputan un presunto domicilio imprudente y lesiones, ha informado el instituto armado, y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.