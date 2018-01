Vuelta a la Comunidad Valenciana Van Poppel gana la primera etapa al esprint Danny Van Poppel celebra su victoria en la meta de Peñíscola. / Manuel Bruque (Efe) El holandés del Lotto se sitúa líder, tras imponerse en la llegada masiva al esloveno Luka Mezgec y al belga Jürgen Roelandts COLPISA / AFP PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN) Miércoles, 31 enero 2018, 18:02

El holandés Danny Van Poppel (Lotto Jumbo) ganó este miércoles al esprint la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, entre Oropesa del Mar y Peñíscola, colocándose como primer líder de la general.

Van Poppel se impuso en la línea de meta, al término de los 191,5 kilómetros de recorrido, al esloveno Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), segundo, y al belga Jürgen Roelandts (BMC), tercero.

"Primera carrera, primera victoria, es estupendo", afirmó el holandés en declaraciones a Eurosport nada más finalizar la etapa. "Estaba nervioso porque me he unido a un nuevo equipo, así que estoy muy contento. Todavía me estoy adaptando y no me esperaba ganar", añadió.

Hijo del exciclista Jean-Paul Van Poppel, el ciclista holandés logró de esta manera una bonita victoria, después de fichar al término de la pasada temporada por el Lotto procedente del Sky, donde no tenía muchas oportunidades.

El equipo británico tuvo que ver cómo su corredor italiano Gianni Moscon fue neutralizado a 500 metros de la meta, tras saltar a dos kilómetros de la llegada en busca de la victoria de etapa.

El jueves se disputará la segunda etapa, de 154 kilómetros entre Bétera y Albuixech, con tres altos de tercera categoría y dos de primera.

-Clasificación de la etapa:

1. Danny Van Poppel (HOL/LottoNL-Jumbo) 4h34.13

2. Luka Mezgec (SLO/Mitchelton-Scott) m.t.

3. Jurgen Roelandts (BEL/BMC) m.t.

4. Daniel McClay (GBR/Ed. First-Drapac) m.t.

5. Clement Venturini (FRA/AG2R) m.t.

6. Hugo Hofstetter (FRA/Cofidis) m.t.

7. Michal Kwiatkowski (POL/Sky) m.t.

8. Oliver Naesen (BEL/AG2R) m.t.

9. Marco Canola (ITA/Nippo-Vini Fantini) m.t.

10. Angelo Tulik (FRA/Direct Energie) m.t.

-Clasificación General:

1. Danny Van Poppel (HOL/LottoNL-Jumbo) 4h34.13

2. Luka Mezgec (SLO/Mitchelton-Scott) 4h34.17

3. Jurgen Roelandts (BEL/BMC) 4h34.19

4. Daniel McClay (GBR/Ed. First-Drapac) 4h34.23

5. Clement Venturini (FRA/AG2R) m.t.

6. Hugo Hofstetter (FRA/Cofidis) m.t.

7. Michal Kwiatkowski (POL/Sky) m.t.

8. Oliver Naesen (BEL/AG2R) m.t.

9. Marco Canola (ITA/Nippo-Vini Fantini) m.t.

10. Angelo Tulik (FRA/Direct Energie) m.t.