BTT Siete medallas para una familia Marta, Arsenio y Paola, subidos a sus bicicletas. / S. Rodríguez Las jóvenes navetas Paola y Marta comparten, junto a su padre, Arsenio Villa, la afición por las pruebas ciclistas en las que se utilizan mapas DANI BUSTO Gijón Martes, 8 mayo 2018, 04:02

Es difícil que la familia Villa Rodríguez se pierda en el monte. Muy difícil, a tenor de los resultados que tres de sus miembros cosecharon en el Campeonato de España y en el Campeonato Ibérico Femenino de Mountain Bike Orientación, disputados recientemente en Pontevedra, en los que sumaron un total de siete medallas: tres oros, tres platas y un bronce. Se trata de las jóvenes navetas Paola y Marta y de su padre, Arsenio Villa, integrantes del equipo Piloña Deporte, quienes completaron una destacada participación en este tipo de pruebas, en las que prima la rapidez y la capacidad de interpretar un mapa para completar el recorrido y cumplir una serie de objetivos.

La familia acudió a estos campeonatos, desarrollados a lo largo del último fin de semana de abril, con la ilusión de medir su nivel y desempeñar un buen papel, por lo que las medallas logradas han supuesto una gran alegría. «Teníamos confianza en que Paola lograse alguna medalla, pero no nos imaginábamos estos resultados –los tres oros y dos de las platas en sub 17–», valora su padre, Arsenio Villa. De hecho, la joven, que ayer cumplió 16 años, ya tiene experiencia en las competiciones de orientación, en las que empezó a participar en 2012, aunque, según asegura, llevaba bastante tiempo sin competir.

Marta cruza en bicicleta uno de los puntos de control durante su carrera. / S. Rodríguez

«No estaba segura del nivel de los rivales que me encontraría», explica Paola, al tiempo que añade que «en la primeras de las carreras –en la modalidad de distancia larga– quedé segunda y vi que podía hacer más, y, en la siguiente de las pruebas, ya gané». La corredora, que también participa en otras modalidades de ciclismo y mountain bike con el equipo Team Bike Cabranes, asegura que reparte su tiempo cada fin de semana entre las distintas competiciones.

También destacada fue la actuación de su hermana pequeña Marta, de nueve años, que logró una meritoria tercera plaza en la categoría sub 15 de distancia larga ante rivales de mayor edad, por lo que, de mantener su progresión, pronto seguirá los pasos de Paola. De momento, en su palmarés ya cuenta con una victoria en un nacional de orientación a pie, una modalidad que precisamente su padre recomienda practicar antes de subirse a la bicicleta: «Lo lógico es empezar a practicar la orientación a pie porque puedes ir leyendo y mirando siempre el mapa, hasta que te aprendas bien la simbología que se utiliza».

Paola, vencedora en las categorías de esprint y distancia media sub 17. / S. Rodríguez

Arsenio Villa, que logró la medalla de plata en esprint de la categoría Veterano sub 40, explica la serie de dificultades que supone realizar en bicicleta este tipo de competiciones. «En una bajada de medio minuto puedes recorrer medio kilómetro y, si no estás atento, puedes salirte incluso del mapa, algo que, si lo haces corriendo, no tendría por qué pasarte», describe.

En un primer momento, Arsenio participaba en pruebas de raid de aventura, en las que se utilizaban diversos medios (desde correr, hasta una canoa). Paola comenzó a acompañarle a los siete años –«al principio andábamos perdidísimos, pero, a base de hacer carreras, es como se aprende»–. Ahora, la joven ya 'vuela' sola y su hermana Marta es la acompañante de su padre, quien asegura que «cuando empezamos había pocos participantes, pero cada vez se apunta más gente a las pruebas de orientación».

La familia Villa Rodríguez se prepara ya para afrontar nuevos retos. El próximo será ya este fin de semana, en Guitiriz (Lugo), donde se disputará la cuarta prueba de la Liga Gallega de Mountain Bike Orientación. Será otro fin de semana de brújula y mapa.