Análisis Froome y Aru, fortalecidos tras una semana en la que Quintana y Contador decepcionaron Chris Froome y Fabio Aru, primero y segundo en la clasificación general. / Reuters El ciclista del Sky busca su cuarto Tour a través de la regularidad en todas las etapas de montaña

El británico Chris Froome y el italiano Fabio Aru, primero y segundo en la clasificación del Tour, separados por apenas 18 segundos, fueron los grandes beneficiados de la primera semana del Tour de Francia, en la que el colombiano Nairo Quintana y el madrileño Alberto Contador decepcionaron.

Froome, que busca su cuarta victoria en el Tour, basó su liderato en la contrarreloj del prólogo y luego estando presente en las etapas de montaña.

«Estoy muy contento del balance de la primera semana, pero tengo sentimientos encontrados. Conservo le maillot amarillo, pero he perdido a Geraint Thomas (su lugarteniente en el equipo)», afirmó en referencia a su compañero, que se cayó en la etapa reina del domingo y tuvo que abandonar.

Aru, por su parte, se impuso en la primera etapa de montaña, en los Vosgos, el miércoles en la subida al Plateau des Belles Filles, una ascensión de casi seis kilómetros, y luego estando en la escapada de seis ciclistas que llegó en cabeza a la etapa reina, el domingo en Chambery, en que se impuso el colombiano Rigoberto Urán.

Froome llegó cerca de Aru en aquella etapa y estuvo también presente en el grupo de seis escapados en la etapa reina del domingo.

Junto a ellos, aparece el francés Romain Bardet, que se ha dejado ver en la montaña y es tercero en la general, a 51 segundos de Froome.

Urán, que a sus 30 años está haciendo su mejor Tour en su cuarta participación, sin haber estado nunca entre los 20 primeros, es cuarto a 55 segundos y puede volver a sorprender.

Al mismo tiempo, Quintana y Contador se dejaron tiempo en esta primera semana.

El colombiano cedió 34 segundos a Aru y 14 a Froome en la primera etapa de montaña, para después entrar a 1 minuto y 15 segundos de ambos en la etapa del domingo.

Froome, líder de la general, ya saca 2 minutos y 13 segundos a la estrella del Movistar, que es octavo.

«Somos seres humanos»

«Vamos a seguir rodando. Queda más Tour, vamos a ver cómo siguen las piernas, con tranquilidad. Somos seres humanos y algunas veces hay más fuerzas, otras pocas. Hay que saber pasar los momentos difíciles. Poco a poco vamos a ir pasándolos y ver qué podemos ir inventando», afirmó Quintana, quien puede estar pagando el hecho de haber disputado este año el Giro de Italia, donde fue segundo.

«Las fuerzas comienzan a reducirse después de haber hecho una apuesta como la que hemos hecho este año (correr Giro y Tour). Nos han faltado fuerzas este año. Hemos luchado hasta donde hemos podido. Vamos a seguir rodando en este Tour, a ver cómo nos vamos sintiendo», afirmó

Contador, tras una mala jornada el domingo, en que perdió más de cuatro minutos, se ha despedido completamente de una tercera victoria en el Tour, al estar en la general a más de cinco minutos.

«Las piernas no me han respondido como me hubiera gustado», afirmó el español, duodécimo en la general, sin buscar excusas en las dos caídas que tuvo el domingo.

Si Contador y Quintana han perdido muchas opciones de cara al triunfo final, el que ha perdido todas es otro de los favoritos, el australiano Richie Porte, que tuvo que abandonar en la novena etapa, tras una caída en el descenso del Mont du Chat, el tercer y último puerto de categoría especial en la etapa reina domingo.

Otro que se despidió fue el velocista Mark Cavendish, que llevaba 30 victorias en el Tour y que se cayó en la llegada al esprint de la cuarta etapa en Vittel.

Tampoco está el eslovaco Peter Sagan, que fue expulsado en esa etapa por propinar un codazo a Cavendish, que provocó su caída.

Otro que dijo adiós fue el velocista francés Arnaud Demare, ganador al esprint en Vittel, que entró fuera de tiempo en la etapa reina.

De este modo, los alemanes Marcel Kittel, que lleva dos triunfos de etapa en este Tour, y André Greipel pueden repartirse las victorias al esprint a partir de ahora.

Pero la verdadera batalla parece centrarse entre Aru y Froome. Alpes, Pirineos y la contrarreloj de Marsella, en la penúltima etapa, dictaminarán sentencia.