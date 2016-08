Quintana confía en distanciar a Froome en la montaña antes de la contrarreloj final

El colombiano Nairo Quintana, líder de la Vuelta a España, espera poder distanciar aun más en la clasificación final a su principal rival, el británico Chris Froome, para afrontar con más garantías la contrarreloj de 37 km del viernes 9 de septiembre, que podría resultar decisiva para el triunfo final en la prueba.

Quintana viste actualmente el maillot rojo de líder de la carrera, con 57 segundos de ventaja sobre su compañero en el Movistar, el español Alejandro Valverde, y 58 sobre Froome, ganador del pasado Tour de Francia. El también colombiano Esteban Chaves (cuarto a 2:09) y Alberto Contador (quinto a 2:54) se antojan amenazas menos serias para Quintana, sobre todo teniendo en cuenta que Froome es el que mejor se maneja en la especialidad de la lucha contra el crono.

Quintana intentará aprovechar el paso por los Pirineos, y sobre todo las dos etapas con finales en el Aubisque y Formigal (el próximo fin de semana) para sacar algo más de ventaja a Froome con el objetivo de afrontar con mayores garantías la parte final de la carrera, que acabará en Madrid el 11 de septiembre. «Normalmente llego bien a la tercera semana, pero ahora tengo que tomar más tiempo de ventaja dentro de lo que pueda y prepararme para la contrarreloj. La tercera semana es cuando voy mejor, pero a estas alturas acumulamos cansancio y muchos kilómetros. De momento hay que aprovechar las oportunidades que se vayan presentando en carrera», declaró Quintana en conferencia de prensa en Gijón, donde este martes se celebra la primera jornada de descanso de la Vuelta.

«Froome está en buen estado y hace su carrera a su ritmo. Yo lo hice en Lagos lo que mejor sabía. Él está bien, fuerte, por lo que habrá que aprovechar las oportunidades», añadió con respecto a su principal rival. «No sé dónde puedo alcanzar diferencias, a partir de mañana iremos viendo, no sé si la Vuelta se puede decidir en el Aubisque», concluyó el colombiano que, a diferencia de su rival, renunció a los Juegos Olímpicos de Río 2016 para descansar después del Tour y preparar mejor la Vuelta a España.

También compareció Valverde, que pese a ser segundo en la general, aseguró que no piensa en la lucha por la carrera: «Mi principal labor es estar al lado de Quintana, ya que nuestros intereses se centran en ganar la Vuelta, y si puedo estar en el pódium mejor que mejor, todo dependerá de las diferencias que se hagan en la etapa del Aubisque».

El español Alberto Contador, por su parte, admitió que sus opciones de ganar la Vuelta «son muy pocas». «Estoy a tres minutos de Nairo Quintana, que está muy fuerte y tiene un equipo potente. Si continuo en la Vuelta no es por seguir en carrera, es para intentar dar lo mejor de mí», aseguró. Tal como hizo el lunes tras el final de la etapa en el alto de los Lagos de Covadonga, Contador reiteró que se equivocó de táctica al intentar seguir el ritmo de Quintana y que va a estudiar cómo afrontar las próximas etapas. «Voy a ver el libro de ruta con tranquilidad y ver qué podemos hacer, ver cómo se manejan los rivales que responsabilidades toman, etc. Hay que ver muchas cosas, el factor sorpresa en esta Vuelta es difícil ya que no hay muchas opciones, también tenemos que contar como van las piernas».