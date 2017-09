«Al bajar La Madera me vi ganador»

Iván García Cortina fue el auténtico protagonista en la llegada de los corredores en la meta situada en el Muro. El ciclista gijonés fue premiado con el calor del público que aplaudió a rabiar el corredor forjado en Las Mestas. Nada más bajarse de la bicicleta atendió a los medios de comunicación sobre un bordillo a la altura del México Lindo: «Ha sido un día de emociones pues pasé por delante de casa, vi a mis amigos y a mi familia por la zona de Huerces, donde suelo entrenar, y subía bien, muy bien. Me encontré con muchas ganas y con posibilidades de todo».

El ciclista asturiano del Bahrain Merida se ilusionó y reconoce que se vio ganador «cuando bajaba La Madera iba superbien, pero luego se me subieron los isquios y tuve que lanzar el esprint muy pronto, pero al final no pudo ser, porque tenía grandes corredores en la disputa de la victoria aquí en mi casa, donde me hubiera gustado mucho subir al podio».

Cortina subraya que hizo la estrategia que le venía mejor para intentar ganar en casa. «Sabía que si cogía ventaja en San Martín de Huerces y luego preparaba bien la bajada tendría bastantes posibilidades de disputar el triunfo».

Cortina agradece que en su equipo le dieran libertad para intentar lucirse en su ciudad. «Desde luego que doy las gracias porque me permitieran entrar en la escapada que hubo en Huerces, porque creo que estoy cumpliendo bien con Nibali. Le he ayudado en todo lo que he podido».

El corredor asturiano, de solo 21 años, no tenía previsto disputar esta temporada ninguna de las tres grandes, «porque pensé que no estaba para ello, pero en el equipo han querido darme la oportunidad y no la he desperdiciado».

El jueves en Cantabria Cortina entró en el grupo de los mejores y venía con mucha moral, lo que se reflejó en la etapa de ayer con claridad. «Es una pena, porque llegué bien en estos últimos días de la carrera y quería lucirme en casa».

Sobre lo que queda de Vuelta, Cortina subraya que «queda solo la etapa de mañana en La'Angliru, que puede dar algún cambio en la clasificación general, y luego Madrid para finalizar».

El gijonés está feliz por el papel que ha hecho en la ronda española y se centra ya en el Campeonato del Mundo que se disputará entre los próximos día 16 y el 24 en la ciudad noruega de Bergen. «Estoy muy contento por la convocatoria para el Mundial, porque aunque no vaya con la selección absoluta voy con la sub 23 y me gustaría mucho ser campeón».