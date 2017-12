«Hay cosas que corregir, pero estamos en el buen camino» Linares dispara a puerta ante la presencia del juvenil Orviz. / ELOY ALONSO Linares agradece a los aficionados que le hayan elegido el mejor del equipo en medio de una de las mejores rachas de la temporada R. J. GARCÍA OVIEDO. Viernes, 8 diciembre 2017, 01:27

El delantero Linares parecía relegado esta temporada a un papel secundario, pero la lesión de Toché le ha dado la oportunidad de demostrar que puede aportar mucho al equipo. La prueba más evidente de ello son sus cuatro goles en cinco partidos y su nombramiento, por parte de los aficionados, como mejor jugador de noviembre del equipo.

Sin embargo, para el aragonés lo importante es que el conjunto azul está en un buen momento: «Llevamos una buena dinámica, sabemos que tenemos cosas que corregir, pero estamos en el buen camino».

Linares no ocultó ayer su satisfacción al recibir el premio al mejor de noviembre. «Que en el mes que mejor está el equipo la afición me haya destacado a mí es una alegría», indicó el aragonés, que reconoció que para él es una satisfacción «suplir una baja tan importante como la de Toché». En definitiva, le reconforta «saber que el míster me ha necesitado y he estado, espero seguir ayudando al equipo».

El delantero de Fuentes de Ebro asegura estar feliz por el cariño que le muestra la afición y por poder devolverlo con «trabajo sobre todo, que es lo que está en mi mano, y con goles de vez en cuando». Linares sumó el pasado sábado su gol 50 con la camiseta oviedista y reconoce que esta temporada le tocó esperar. «Toché lo estaba haciendo muy bien, jugamos con un solo delantero y no hay nada que decir. No estaba contando, pero yo estaba preparado para el momento y así se ha dado», indicó.

Además, en las últimas temporadas se vio desplazado a jugar en banda por necesidades del equipo y eso es algo que el ariete valora. «Personalmente le doy más mérito a temporadas pasadas, adaptándome donde me pedían los entrenadores, a otras posiciones que entonces veía normal», dijo el jugador, que cree que se adaptó y cumplió en banda o como segundo punta.

Ahora, Linares ya solo piensa en el encuentro del próximo domingo ante Osasuna, un rival de triste recuerdo, ya que en su última visita, hace dos temporadas, ganó 0-5. «Para nosotros tiene que ser una victoria más, olvidamos todo lo que ha pasado porque eso no nos vale para ganar el partido», comentó el delantero, que cree que tienen que «entrarse «en sacar los tres puntos». «Nos olvidamos de su racha y de la nuestra y solo pensamos en salir a ganar», dijo en referencia a los malos resultados de los navarros. Además, Linares considera que «Osasuna sino es el mejor, es uno de los dos o tres mejores de la categoría, por nombre por historia, por plantilla». Por eso es consciente de que «como no estemos al 120% no va a servir de nada lo que hemos hecho hasta ahora porque nos pasaran por encima».