Javier Tebas: «El comportamiento de Marcelino no fue el correcto»

Javier Tebas, se ha pronunciado esta mañana sobre la investigación en marcha del Sporting-Villarreal y las palabras de Roig sobre el técnico asturiano Marcelino García Toral. «La Liga estaba investigando este partido. No me gustó lo del año pasado con Marcelino, ni las palabras de su mujer, ni entrenando durante la semana. El comportamiento de Marcelino no fue el correcto. Habrá que ver lo que ha pasado».

Durante su intervención, ha asegurado que «todos los partidos hay que jugarlos con la máxima intensidad» y ha defendido que «en la NBA lo que hizo Marcelino no se hubiera permitido porque es devaluar la competición».