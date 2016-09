Empate sin goles en Mutilva

Mutilvera y Lealtad se repartieron los puntos en un encuentro igualado en el que no hubo goles. El equipo asturiano llegaba al duelo como segundo de la tabla, con diez puntos y sin conocer la derrota. Por su parte, la Mutilvera llegaba con tan solo una victoria y tras empatar ante el Celta B. El cuadro local durante el primer tiempo dominó el encuentro, aunque exentos de ocasiones claras. La constante fueron los balones aéreos y las segundas jugadas. De todas formas, los visitantes no le perdieron la cara al partido. Ante la insistencia de la Mutilvera, sobresalió la figura del defensa visitante Alex Blanco. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos no se pudieron presenciar ocasiones claras de gol. Quizá un disparo desviado de Ibero fue la más clara. Hasta el minuto treinta hubo cierta igualdad entre ambos conjuntos, pero a partir de ese instante llegó la insistencia local. La Mutilvera dominó el encuentro e intentó entrar por banda, aunque sin demasiada fortuna. Así es como llegamos al descanso, con el nulo acierto de los dos equipos.

FICHA TÉCNICA 0 Mutilvera De Prados, Sebas, Morillas, Albisu, Artaso, Baquedano, Cisneros, Boñi (Naceur m.73), Ibero, Eder (Laborda m.61) (Monreal m.86), Eztieder.

0 Lealtad Porrón, Hernández, González, Blanco, Roza, Muñiz, Mendi, Jandrín (Gallego m.46), Camporro, Roberto (Belda m.86), Grande. Árbitro Saez de Orive (Comité Vasco), asistido por Arregui y Gochón. Amonestó por parte de la Mutilvera a Albisu (m.70), Cisneros (m.76) y Baquedano (m.84) y por parte del Lealtad a Blanco (m.39). Incidencias Alrededor de 700 espectadores en Mutilnova. Goles 0-0.

La segunda mitad siguió la tónica de los primeros cuarenta y cinco minutos. No se movió el marcador, y las ocasiones claras tampoco fueron demasiadas. Lo que sí cambió fue el dueño del balón. El Lealtad, con esa condición de favorito, dominó la segunda parte. De todas formas, los asturianos no han sabido trasladar ese dominio al área rival. Su hombre más insistente durante estos minutos fue el extremo Gallego. Una y otra vez llegaba el balón a sus botas, y una y otra vez se marchaba de sus rivales. Los centros que iba poniendo el jugador del Lealtad no tenían ningún cómplice, y se perdieron por el camino. Cuando peor estaba la Mutilvera llegó la ocasión más clara del partido. De la nada, el delantero Eztieder envió una falta al palo tras la parada del guardameta Javi Porrón. Tras este precioso lanzamiento de falta, la última media hora no tuvo ninguna novedad. Ambos conjuntos dieron por bueno el punto. La próxima jornada la Mutilvera jugará en Valladolid ante el filial, y el Lealtad recibe en casa al Racing de Santander.