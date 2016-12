Cristiano Ronaldo logra el Globe Soccer al mejor jugador del año

Él mismo lo dijo al término de la final del Mundial de Clubes en la que el Real Madrid se proclamó vencedor del torneo tras imponerse en una agónica final al Kashima Antlers japonés. 2016 ha sido "un año perfecto" para Cristiano Ronaldo, el mejor de su carrera deportiva tanto en lo individual como en lo colectivo. Y nada mejor para ponerle el broche que el enésimo reconocimiento recibido en los últimos tiempos. En esta ocasión, el portugués ha sido escogido como mejor jugador de los últimos doce meses dentro de los Globe Soccer Awards.

Es la cuarta vez en su carrera que recibe dicha distinción, el mismo número de 'balones de oro' que aglutina el crack del Real Madrid. El encargado de desvelar el ganador no ha sido otro que Florentino Pérez. "The winner is, Cristiano Ronaldo, of course", ha proclamado el presidente de la entidad blanca en una gala celebrada en Dubái en la que ha estado ausente el futbolista al haber vuelto ya a los entrenamientos en Valdebebas tras las vacaciones navideñas.

"Individual y colectivamente éste ha sido mi mejor año hasta la fecha. Hemos ganado la Liga de Campeones y el Mundial de clubes con el Real Madrid; hemos ganado con la selección nacional de Portugal el primer título importante (Eurocopa); he ganado el Balón de Oro... No puedo pedir más", ha señalado el portugués en una videoconferencia tras la entrega de galardones en Dubái. "A quien aún duda de mí, del Real Madrid, de la selección portuguesa: lo hemos ganado todo. Ha sido un año increíble y estoy muy feliz. Tengo que dar las gracias a mis compañeros de equipo en la selección y en el Real Madrid; a nuestro entrenador Fernando Santos, que espero que gane en el enero el premio al mejor entrenador", ha agregado.

El '7' del Real Madrid se ha impuesto a Leo Messi, Jaime Vardy, Gonzalo Higuaín y Antoine Griezmann, las otras estrellas en la pugna por un reconocimiento otorgado por un jurado en el que figuran personalidades como Marcelo Lippi, Fabio Capello, Antonio Conte, Luis Figo, Adriano Galliani o Miguel Ángel Gil, entre otros.

Ronaldo after 4 Ballon d'Or is now on his 4th Globe Soccer Award pic.twitter.com/kmgQECR2C4 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 27 de diciembre de 2016

Un año "inolvidable"

Tras ser coronado como MVP de la final del Mundialito después de resolver un choque mucho más disputado de lo que se preveía ante el conjunto nipón con un 'hat-trick', el luso subrayaba que la suya había sido "una temporada espectacular a todos los niveles" y lanzaba un contundente mensaje a sus detractores: "La gente a veces habla demasiado y ya estoy acostumbrado. Siempre muestro mi calidad dentro del campo, que no me ha ido nada mal. En los últimos diez años mi nivel ha sido alto".

A esa cita llegaba el de Madeira poco después de haber sido distinguido con su cuarto Balón de Oro, situándose así a uno de su gran adversario en su pelea por el cetro del fútbol mundial, el argentino Leo Messi. "Posiblemente fue el mejor año de mi carrera a nivel colectivo e individual. Ganar algo con Portugal me faltaba en mi currículum. Y no hay que olvidar la Champions que ganamos. Fui el pichichi de la Champions y ha sido un año inolvidable. Posiblemente el mejor año de mi carrera. Es algo especial, pero a nivel global fue el año inolvidable", declaró en la entrevista concedida a 'France Football' en esa ocasión.

Pero la de Cristiano Ronaldo, reconocido además con el premio al jugador más solidario del mundo, denominado 'Good Will Award', no ha sido la única alegría que ha deparado al Real Madrid la gala de los Globe Soccer Awards. El propio Florentino Pérez ha sido escogido como presidente del año y los blancos se han llevado la distinción al mejor equipo tras conquistar en este 2016 que ahora toca a su fin su undécima Champions League al derrotar en la final de Milán al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis; la Supercopa de Europa doblegando al Sevilla en Trondheim con un gol de Carvajal cuando la prórroga tocaba a su fin; y por último el Mundial de Clubes en Yokohoma al imponerse al Kashima Antlers por 4-2.

'Best President of the Year'#GlobeSoccer Award goes to Florentino Perez of #RealMadrid — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 27 de diciembre de 2016

La cita de Dubái ha entronizado además a Fernando Santos como entrenador del año. Un galardón con el que se reconoce el éxito del técnico luso al conducir a Portugal hasta la victoria en la Eurocopa de Francia. Por su parte, Mino Raiola ha sido designado agente del año. Su gesta no fue otra que rubricar el traspaso más caro de la historia, el de Paul Pogba al Manchester United.