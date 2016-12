Pekín ficha a un 'profe' langreano

La maleta ya está en la puerta, lista para el viaje. Y la aventura, a poco más de nueve mil kilómetros de distancia. El langreano Edgar San Miguel, preparador físico del Santiago de Aller, emprenderá en enero un nuevo reto profesional en Pekín. El técnico del club allerano comenzará a trabajar en un colegio de la capital china como profesor de educación física, en la especialidad de fútbol, una disciplina que ha comenzado a ser de práctica obligada en las escuelas de ese país.

«Vi la oferta de trabajo en internet, me puse en contacto con la empresa que lleva este tema y a los pocos días me llamaron diciendo que tenía que preparar las maletas porque me marchaba ya». Así resume todo el proceso el propio Edgar, quien finalmente pasará la época navideña en casa, antes de poner rumbo al país asiático.

«Aunque allí no es época de fiestas, están a menos catorce grados, con cincuenta centímetros de nieve... y todavía no se puede entrenar, así que me dejaron pasar unos días en casa», explica el joven, de 25 años, que afronta este reto «con mucha ilusión».

Junto al langreano viajarán otros tres profesores españoles que estarán repartidos por sendos centros educativos de Pekín para impartir clases de fútbol. Tal parece que el balompié nacional se ha puesto de moda en China. «Ven que la selección española ganó un Eurocopa, el Mundial y luego otra Eurocopa... y piensan que algo se estará haciendo bien aquí», deduce Edgar San Miguel cuando habla de un país que ya cuenta con academias españolas de fútbol en funcionamiento. «Ellos están empezando a invertir en sus propias escuelas, porque ven que sus futbolistas todavía no están al nivel de Europa», añade.

La ocasión que se le presenta ahora al joven asturiano es el claro ejemplo de tren que pasa por delante una sola vez, y él no quiere dejarlo escapar. «Llevo siete años de entrenador y trabajando para tener una oportunidad así», asegura, y aunque sabe que será duro dejar en Asturias a su familia, recuerda que «hay que tomar decisiones, y algunas cuestan un poco más que otras».

También le echarán de menos en el Santiago de Aller, un club en el que asegura estar «muy a gusto». El presidente de la entidad, Guillermo Agustiño, ya le comentó que aunque le gustaría que se quedase en el equipo, Edgar «no va a encontrar otra oportunidad como esta que le surge ahora».

Actualmente, el langreano ayuda a su padre en el negocio familiar, en Tuilla, y estudia a distancia un máster de Neuropsicología y Educación, por lo que su decisión de marcharse fue «algo más sencilla, porque aquí no tengo un trabajo de ocho horas al día».

Para dar las clases en el colegio de Pekín se defenderá en inglés, aunque también dispondrá de un traductor, «principalmente para los alumnos más pequeño». En principio, añade Edgar, «el contrato de trabajo pone fecha hasta el 31 de julio, pero con opción de prorrogarlo». De momento, en su maleta, a las puertas de su casa, ya tiene guardada ilusión de sobra para emprender esta nueva aventura.