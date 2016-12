Prandelli solo aguanta tres meses

Cesare Prandelli dejó ayer de ser entrenador del Valencia, al que los problemas, lejos de remitir, le inundan. El técnico italiano, que tenía contrato hasta junio de 2018, presentó su dimisión irrevocable una vez que la entidad rechazó abordar los cinco fichajes solicitados por el italiano a causa de las estrecheces a que le obliga el 'fair play' financiero.

Prandelli había pedido la incorporación de cinco jugadores de más de 26 años para afrontar con garantías la segunda vuelta de la temporada, con el equipo al borde de las posiciones de descenso, empatado a puntos con el Sporting, pero con un partido menos. El club, debido a las apreturas que tiene por el 'fair play' financiero, respondió que esto no era posible, por lo que el italiano decidió poner punto y final a su etapa en el Valencia, que atraviesa su época más delicada de los últimas décadas.

Voro tomará nuevamente las riendas del banquillo en sustitución de Prandelli, hasta saber si Peter Lim, propietario del club, da el visto bueno a la incorporación de otro entrenador para lo que resta de temporada, algo que no está descartado, pero que el empresario deberá de valorar en las próximas semanas.

Prandelli llegó al banquillo del Valencia el 1 de octubre. Reemplazó a Pako Ayestarán, quien dejó el club tras cuatro derrotas consecutivas que lo situaron en la última posición de la tabla. Exseleccionador italiano, debutó con victoria por 1-2 ante el Sporting en El Molinón, pero aquel fue su único triunfo liguero con el equipo. El efecto de su llegada fue gaseoso y perdió fuelle con el paso de las jornadas.

La falta de sintonía con parte de la plantilla no tardó en evidenciarse. Antes de enfrentrarse a la Real Sociedad en la jornada 15, el técnico italiano se descolgó con unas duras declaraciones en las que argumentó que la mala trayectoria del equipo no se debía a la falta de «actitud, carácter y profesionalidad». «Quien no quiera estar aquí, fuera», agregó.

Prandelli deja el Valencia decimoséptimo en la clasificación con 12 puntos, los mismos que el Sporting de Abelardo, que ha tratado de darle caza en las dos últimas jornadas del calendario sin fortuna. Su balance es de una victoria, tres empates y cuatro derrotas en Liga. En la Copa del Rey logró clasificar al Valencia para los octavos de final, superando la eliminatoria de dieciseisavos ante el Leganés.

Con la salida de Prandelli, ya son seis los técnicos relevados en lo que va de campaña en Primera. Una lista que abrió Pako Ayestarán y que posteriormente han engrosado Paco Jémez, Enrique Martín, Gustavo Poyet y Juande Ramos. A la espera de ver qué pasa con el 'Gato' Romero en La Rosaleda y con Víctor Sánchez del Amo, ninguno de ellos ha surtido efecto.

Presentación en Málaga

Por otra parte, el Málaga presentó ayer como nuevo entrenador al uruguayo 'Gato' Romero, que ya estaba en el cuerpo técnico de Juande Ramos, y que pasó por alto sobre la situación de algunos jugadores, entre ellos Jony, por el que se ha interesado el Sporting. «Los jugadores van a encontrar un entrenador cercano, con el que pueden hablar, y que puede entender por la situación por la que están pasando», aseguró el uruguayo, quien adelantó que «vamos a preocuparnos por los jugadores que han venido para que su rendimiento sea el mejor y a partir de ahí tirar del carro todos juntos».

Tampoco se posicionó mucho Francesc Arnau. El director deportivo del Málaga se refirió a la posibilidad de reforzar la plantilla a partir del 2 de enero, en el mercado invernal, y señaló en ese sentido que tienen «la hoja de ruta marcada» y por ahora no hay novedades, pero indicó que confían «en los jugadores» actuales y «si viene algo, será para mejorar el nivel de la plantilla». La impresión que hay en Málaga es que el nuevo rol de Jony se dilucidará en las primeras semanas de enero.