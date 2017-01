Empuje contra juventud en La Cruz

«La Cruz es de los campos en los que más 'presta' jugar. Siempre hay un ambiente que hace que un futbolista de esta categoría se sienta especial», confiesa José Alberto López, entrenador del Sporting B, en referencia al escenario que mañana (16 horas) tendrá que visitar para enfrentarse al Ceares en el derbi gijonés. Un duelo «muy bonito de jugar», como lo define su homólogo cearista Tino del Corzo, que pretende aprovechar esa condición de anfitrión en el feudo que despierta la admiración de su rival en el banquillo.

«Es una baza que también tenemos. Jugamos en casa y contamos con probablemente la mejor afición que hay ahora en Tercera», expresa el técnico 'teyero', que afrontará el cuarto pulso de la temporada ante José Alberto López. Ambos cruzan las manos para simular la batalla de pizarras que desarrollarán durante la tarde de mañana en La Cruz durante su encuentro en el plató de Canal 10, la televisión de EL COMERCIO. «Pero sin apretar, eh», bromea Tino del Corzo. Con simpatía, ambos entrenadores analizan el momento en el que sus equipos llegan al derbi, que no esperan que guarde semejanzas a los tres que han disputado esta temporada, resueltos a favor de los jóvenes sportinguistas.

«Esperemos que no tenga nada que ver y nosotros podamos mantener el nivel con el que acabamos la primera vuelta», desea el preparador local, que alude a la gran trayectoria reciente cearista, plasmada en los siete puntos logrados de los últimos nueve en juego, que no pasa desapercibida para su adversario en el banquillo. «Es un equipo que ahora está muy bien. En la primera jornada había muchos jugadores nuevos, él (Tino) también, ahora llegan con una primera vuelta de rodaje y seguro que van a ponernos las cosas muy difíciles», explica el encargado de dirigir al filial sportinguista, que considera muy abultado el 7-0 del encuentro en Mareo.

«La gente piensa que por ser el filial del Sporting vas a ganar los partidos muy fácil, pero la Tercera no es así. Toda la gente de arriba se deja puntos en cualquier campo y los de abajo pueden ganar en los suyos perfectamente», señala José Alberto, que espera romper con un triunfo en Ceares la serie de cuatro empates que ha enlazado su equipo a domicilio.

Tino del Corzo asiente con la cabeza y matiza el botín de puntos como visitante del filial rojiblanco, que mantiene el pleno de victorias en Mareo. «Llevan muchos empates fuera, pero vi resúmenes de partidos fuera que parece increíble que no hayan ganado», afirma Tino del Corzo, consciente «de la entidad y la calidad que tiene el rival». «El equipo fuera de casa está compitiendo bien. Está encajando pocos goles, pero los rivales también tienen sus recursos», aclara José Alberto.

Ambos técnicos tienen un guión en su cabeza del duelo que esperan ver en la tarde de mañana y alguna de las claves que pueden desnivelar el marcador. El objetivo de José Alberto López pasa por trasladar a La Cruz el plan de actuación llevado a cabo con éxito en Mareo desde el inicio de temporada. «Jugar en campo rival, ser muy intensos, ganar acciones y poner mucha relevancia al balón parado, porque es un equipo que lo maneja muy bien. Defender bien esas acciones y aprovechar las nuestras porque también estamos haciendo goles a balón parado», expone el técnico sportinguista.

Sus premisas están claras, como las de su homólogo cearista, que sabe que un resultado positivo de su equipo pasa por «cometer muy pocos errores». «Tenemos que estar muy ordenados y acertar en las pocas ocasiones que puedas tener», expresa Tino del Corzo, que asume que «en condiciones normales para nosotros va a ser un partido de sufrir». En un partido «especial», en el que José Alberto confía en «ver un buen espectáculo», Tino del Corzo confía en su as en la manga: «Sé que la afición no nos va a defraudar y nos va a dar ese plus para que la gente compita un punto más».

Gol a la fibrosis quística

El derbi de mañana servirá también para mostrar el apoyo del Ceares a la Asociación Asturiana contra la Fibrosis Quística en su reivindicación para la implantación inmediata de Orkambi, un medicamento que frena las consecuencias de esta enfermedad. Los jugadores del conjunto 'teyero' saltarán al terreno de juego con una camiseta en apoyo de esa medida y el club permitirá que los socios de la asociación disfruten gratis del partido.