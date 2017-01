El Mosconia y el Marino suman un punto insuficiente

El Mosconia y el Marino empataron sin goles y sumaron un punto que apenas les permite avanzar en sus objetivos clasificatorios. Los de Grado continúan sin alejarse de la zona peligrosa de la tabla antes de rendir visita al Langreo y los luanquinos salen del cuarteto de cabeza tras sumar un punto en un duelo al que ambos se presentaron con bajas sensibles.

El choque comenzó con una ocasión de Isra, quien no logró definir un pase de Blin, pero lo que se parecía en un encuentro vibrante no fue más que un espejismo. Ambos equipos querían comenzar el año sin caer derrotados y eludían complicaciones en sus áreas con balones largos que Isra, por parte local, y Cárcaba por el bando visitante trataban de pelar una y otra vez. Los minutos finales se convertieron en un correcalles. El Mosconia no supo resolver dos contragolpes y el Marino desperdició su última ocasión en las botas de Guaya.