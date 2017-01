Butragueño, sobre los insultos a Ramos: «Es muy malo para el fútbol y la sociedad»

"Lo que sucedió ayer (la noche del jueves en el Sánchez Pizjuán) es muy malo para el fútbol y para la sociedad. No se debe insultar a nadie en un terreno de juego, y en este caso menos, cuando se trata de un jugador y un futbolista como Sergio Ramos", lamentó este viernes Emilio Butragueño, que reconoció que el defensa del Real Madrid estaba en el vuelo de regreso a Madrid "muy dolido, porque Sevilla es su casa y quiere mucho a su ciudad y su club".

"Los insultos en un estadio no son nada correctos. El fútbol, lo que debe hacer es unir. Estamos aquí para disfrutar, que es lo que deseamos todos, animando cada unoa a su equipo. Lo que pasó ayer no es correcto. No se debe insultar an nadie, y menos a quien es una leyenda del fútbol mundial, un ejemplo como deportista. Él quiere mucho al Sevila y que en tu casa te insulten es muy doloroso. El fútbol debe intentar que el estadio sea un lugar de convivencia y de respeto entre todos", subrayó el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, para quien "los dirigentes deberían reflexionar al respecto".

"Nos tenemos que sentir orgullosos de contar con un jugador y un deportista como Sergio Ramos, cuyo comportamiento es ejemplar. Recibir insultos en tu casa es muy doloroso. No se debe repetir esto poque no es bueno para el fútbol. Nosotros decimos que las aficiones tienen que convivir, animar a sus equipos y respetarnos entre nosotros. Es el mensaje que tenemos que enviar a la sociedad, de respeto máximo entre rivales", insistió el exfutbolista, para quien "no se debe insultar a nadie en un terreno de juego, y en este caso menos, cuando se trata de un jugador y un futbolista como él". "Es muy doloroso que uno vuelva a su casa y te insulten a ti y a su familia. Eso no puede ser", se quejó Butragueño tras los ataques de los 'Biris' al central de Camas, su madre, su mujer y sus hijos.