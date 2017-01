El Barça afina su puesta a punto

Por suerte para el mundo del fútbol, hay un espacio de tiempo, que en Liga es de 90 minutos, en el que no hay sitio para las declaraciones fuera de lugar, las destituciones que no lo son, las campañas arbitrales o las renovaciones teledirigidas. En definitiva, que el verde no entiende de trajes y corbatas, y el Barça se desenvuelve bien, por lo general, cuando de fútbol y solo fútbol se trata.

5 BARCELONA

0 LAS PALMAS Barcelona: Ter Stegen, Aleix Vidal, Mascherano, Umtiti, Jordi Alba, Busquets (Mathieu, m. 73), André Gomes (Rakitic, m. 62), Rafinha, Arda Turán, Messi y Luis Suárez (Paco Alcácer, m. 68). Las Palmas: Javi Varas, Macedo, David García (Aythami, m. 33), Lemos, Helder Lopes, Roque Mesa, Tana, Vicente Gómez (Mateo, m. 62), El Zhar (Livaja, m. 73), Jonathan Viera y Boateng. Goles: 1-0: m. 14, Luis Suárez. 2-0: m. 52, Messi. 3-0: m. 57, Luis Suárez. 4-0: m. 59, Arda Turán. 5-0: m. 80, Aleix Vidal. Árbitro: Undiano Mallenco (Comité Navarro). Amonestó a Roque Mesa, Rafinha, Mascherano, André Gomes, Helder y Boateng. Incidencias: Camp Nou. 81.480 espectadores.

Ganó con goleada a Las Palmas (5-0). Lo hizo con un equipo marcado por las rotaciones y con recital anotador de dos de sus estrellas. Messi y Luis Suárez viven inmersos en un sano y espectacular desafío goleador que les hace mantenerse en lo más alto de la tabla anotadora. Acabó con el maleficio canario el argentino y se fue con doblete el segundo en beneficio de un Barça que ya sueña con recortar distancias con el líder.

Es cierto que al cuadro azulgrana le vino todo rodado. Primero por las ausencias con las que visitaba Las Palmas el Camp Nou (especialmente importante la de Bigas), también porque al conjunto canario le gusta el trato por el buen fútbol tanto como al Barcelona (no hubo la presión asfixiante que tanto incomoda al equipo culé) y, finalmente, porque Luis Suárez había desequilibrado la balanza antes incluso de que algún despistado encontrase su asiento en el estadio azulgrana.

Con el espíritu henchido tras su remontada copera ante el Athletic, necesitaba ganar el Barça para esperar una ayuda del Sevilla ante el Real Madrid. Lo hizo y con muchas de las caras menos habituales en el once titular.

Sigue empeñado Luis Enrique en poner picante en cada una de sus alineaciones. Dejó fuera a Neymar, pero también a Sergi Roberto, Piqué, Iniesta y Rakitic.

Aunque la actuación ante Las Palmas de los que sí fueron titulares dieron cierto margen a Luis Enrique. Más que notable fue el choque de Aleix Vidal (más allá del gol) como el de André Gomes, que asistió y pudo golear de no ser por su falta de tino.

Dominador absoluto

Dominador absoluto del juego, el Barça consumía casi la totalidad de la posesión y las jugadas caían como fruta madura en el área del cuadro canario. Mientras Ter Stegen apenas era un espectador más, Javi Varas retrasaba la goleada que terminaría sufriendo.

Especialmente acertado estuvo el meta andaluz en el uno contra uno ante Messi, faceta en la que el argentino no suele fallar, minutos antes de que Undiano Mallenco señalara el camino a los vestuarios. Pero como si se hubiese diluido la pócima anti Messi con el descanso, Varas falló en la primera jugada de la reanudación y el astro no lo desaprovechó. Marcó a puerta vacía y se quitó por fin esa espinita que le perseguía ante Las Palmas.

Se descompuso el equipo de Setién con ese tanto de Messi y llegó la goleada en un cortísimo espacio de tiempo. En apenas siete minutos volvía a marcar Luis Suárez y se estrenaba Arda Turán (la guinda la pondría Aleix Vidal).

El partido quedaba sentenciado y Luis Enrique aprovechó para dar minutos a los defenestrados (volvió a jugar incluso Mathieu), pensando en lo exigente que se presenta la segunda quincena de enero con la eliminatoria copera ante la Real y la continua persecución liguera en la que anda inmerso desde hace ya demasiadas jornadas en pos del liderato.