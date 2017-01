Choque de rachas en El Montecillo

El Lealtad intentará prolongar su racha de seis partidos invictos en El Montecillo (18 horas) ante una Arandina que encadena cinco derrotas consecutivas que le arrastran a la penúltima posición, con nueve puntos menos que el conjunto maliayo, décimo. Roberto Aguirre dirigió en la mañana de ayer su último entrenamiento, tras el que citó a los diecisiete futbolistas disponibles del primer equipo y al canterano René Montoto ante la baja a última hora de Raúl Alvárez debido a una fisura en el codo.

La expedición maliaya partió a primera hora de la tarde de ayer rumbo a tierras burgalesas, donde pasó esta noche concentrado. Róbert no viajó por precaución, tras haber sido operado el lunes de una microfractura en el metatarso de su mano izquierda. Cris Montes, que se incorporó a los entrenamientos el miércoles tras cerrarse su cesión con el Sporting, podría disfrutar de sus primeros minutos con la elástica negrilla.

No se esperan muchos cambios en el once además del obligado de Róbert, aunque Mendi tiene opciones de recuperar su sitio en el doble pivote por lo que Yosu podría empezar desde el banquillo. El once inicial podría ser el formado por Javi Porrón; Keko, Omar Hernández, Alberto González, Álex Blanco; Adrián Llano, Mendi; Jandrín, Álvaro Muñiz, Iván Garrido; David Grande. Para el banquillo estarían: José Luis (portero suplente), Rene Montoto, Álex Belda, Agus Porto, Yosu Camporro, Cris Montes y Valdo.

La Arandina afronta el partido como una auténtica final para no perder de vista a un rival directo por la permanencia como el Lealtad. En caso de no ganar tendrían muy difícil el darle caza al conjunto maliayo, que podría escapársele hasta los doce puntos de ventaja.

Emilio Ferreras, técnico de la Arandina, sufre la baja por sanción de Carlos Portero, máximo goleador de los burgaleses con ocho dianas. Tampoco podrá contar, por lesión, con Jiménez ni estará esta tarde sobre el césped de El Montecillo el ariete Javi López, que fichó recientemente por el Badajoz. Debido a esos condicionantes, es probable que recurra a dos juveniles para completar la convocatoria.

El once podría ser el formado por Zabal, Mauri, Gayá, Sergio Noche, Took, Pablo, Leo, Arroyo, Saúl, Ruba, Jefté y Omar. El colegiado madrileño Bueno Prieto será el encargado de dirigir el encuentro entre el conjunto burgalés y el maliayo, que pretende encadenar su séptima jornada sin derrotas y de paso descolgar a su adversario en la lucha por eludir el descenso.