El Numancia logra su primera victoria a domicilio y complica al Mirandés

Hasta la última jornada de la primera vuelta del campeonato liguero se hizo esperar la primera victoria a domicilio del Numancia, que se llevó los tres puntos de Anduva (0-3) y deja al Mirandés una jornada más en la zona de descenso. En una primera mitad con pocas ocasiones, Julio Álvarez transformó un penalti cometido por Usero sobre Ruiz de Galarreta para dar ventaja a los sorianos, que apuntalaron su triunfo con los tantos de Álex Ortiz en propia meta y el de Escassi ante la falta de acierto en la definición de su rival, que continuará en el cuarto de cola junto al Nástic y al UCAM Murcía.

Tarraconseses y murcianos empataron (1-1) en un duelo trabado, en el que las urgencias se impusieron a la creatividad. Golpearon primero los catalanes a la salida de un saque de esquina, cuando Luismi aprovechó un balón que no acertó a despejar la zaga local para inaugurar el marcador. El tanto noqueó al cuadro universitario, pero los de Juan Merino no acertaron para enviar definitivamente a la lona a su rival y lo pagaron tras el descanso. Avisó Manolín y Natalio, tras una buena dejada de Jona para poner las tablas en el marcador, que ya no se movieron pese a que los visitantes disputaron los compases finales del choque en inferioridad numérica por la expulsión de Uche.

Con el mismo resultado registrado en La Condomina finalizó en Vallecas (1-1) el duelo entre el Rayo y el Sevilla Atlético. Un madrugador tanto de Ivi, que castigó un error de bulto de Quini puso franco el choque al filial sevillista, al que se le escapó el triunfo con una postrera diana de Embarba que rescató un punto para los madrileños. En la batalla por alcanzar la última plaza del 'play off' de ascenso, un testarazo de Germán a la salida de un córner permitió al Tenerife al alza derrotar (1-0) a un desdibujado Zaragoza.