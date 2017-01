Ramos marca la diferencia

Después de unos días muy difíciles en lo personal por su enfrentamiento con una parte de la afición sevillista y la consiguiente polémica mediática, Sergio Ramos se erigió una vez más en el héroe del Santiago Bernabéu y fue determinante para el sufrido triunfo del Real Madrid ante un Málaga que es osado y toca bien, pero es muy flojo en la estrategia defensiva. El esperado éxito de los merengues no resuelve las dudas sobre su juego pero pone fin a una racha extraña de tres partidos sin ganar, les mantiene como único equipo invicto en casa de la Liga y les convierte en campeones de invierno incluso con un partido menos, el que deben jugar en Mestalla y quedó aplazado por el Mundial de Clubes.

No encontraron los de Zinedine Zidane la fórmula hasta que la sociedad Kroos-Ramos firmó una nueva exhibición a balón parado. Primero el sevillano cabeceó cerca del punto de penalti, a la salida de un córner, y, sólo siete minutos más tarde, ya cerca del descanso, metió la suela para desviar desde el área pequeña un centro magnífico del alemán, tras una falta lateral. Pidieron con razón fuera de juego los costasoleños, pero la acción fue muy ajustada y estuvo muy mal defendida. Tampoco Kameni, decisivo en el empate del curso pasado en este mismo escenario, se atrevió a salir.

El duelo se inclinaba claramente hacia el lado local pasada la media hora, tras la inquietante lesión de Marcelo. Es un jugador clave y, dependiendo de su tiempo de baja, deja al campeón de Europa con enormes problemas en los laterales al no estar tampoco Carvajal durante un mes.

No se le puede negar al Cristiano que lo intenta, que recibe y trata de brillar con bicicletas, taconazos, cambios de ritmo y remates, pero es evidente que no está bien y ha perdido el duende. En sus cuatro primeros intentos de desborde, ya perdió el balón. El público le animó de forma generalizada por su insistencia y por su infinito crédito, aunque también se escucharon algunos pitos.

Nacho, chico para todo

El técnico madridista dejó la política y la diplomacia para la conferencia de prensa previa al choque, donde hizo lo que debe todo entrenador que se precie de saber manejar los vestuarios. Realizó una firme defensa pública del lateral brasileño Danilo, pero luego, en el momento de la verdad, le dejó en el banquillo del Santiago Bernabéu. Apostó por el internacional Nacho, un tipo muy querido por la hinchada merengue, como casi todos los canteranos.

Aunque del equipo titular diseñado por el 'Gato' Romero sólo son fijos el portero Kameni y los venezolanos Rosales, Villanueva, Juanpi y Peñaranda, jugó el Málaga con valentía. Defensa adelantada y transiciones rápidas hacia el área rival. Suma tres derrotas seguidas desde el cambio de técnico y está diezmado por las lesiones, pero no se comportó mal. Le sometió Ramos, que supera su récord goleador en Liga con seis dianas y, tras Cristiano, es el segundo máximo realizador de su equipo.

Con 2-0, el Real Madrid trató de gobernar la situación sin desgastarse en la segunda mitad. Apenas ocurrieron cosas hasta el gol de Juanpi. Instantes después, Keylor salvó el empate, tras tiro cruzado del Chory. Hubo emoción hasta el final porque Cristiano, que acabó renqueante, no definió dos buenas ocasiones. En la segunda lanzó al poste y antes no acertó tras despejar Kameni sobre la raya, lo que hubiera sido el gol cómico del año después de no poder controlar el portero la cesión de un compañero.