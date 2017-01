Un catalán con acento asturiano

En el verano de 2001, Dani Borreguero (Barcelona, 1975) pisó por primera vez una ciudad que era toda una incógnita para él. El entonces centrocampista del Elche aterrizaba en Gijón para firmar por el Sporting sin saber aún que aquella ciudad marcaría buena parte de su vida. En el hotel, Borreguero coincidió con otro de los fichajes rojiblancos, un futbolista llegado desde el Cádiz y con el que pronto entabló una gran amistad: Rafel Sastre.

Uno y otro fueron dos de las piezas clave de un equipo que un par de campañas después, en la 2003-2004, rozó con las puntas de los dedos el ascenso a Primera. Borreguero no se atreve a decir que fue la mejor etapa de su carrera deportiva, pero reconoce el recuerdo imborrable que guarda de aquel año: «Yo no he jugado en Primera y más cerca que entonces no lo he tenido nunca. Fue mi mejor temporada a nivel personal. Se juntaron muchas cosas buenas en esa plantilla. Lástima que no supimos rematar».

Dani Borreguero se fue del Sporting cuatro años después de su llegada, en 2005, pero ha acabado regresando a Gijón para asentarse en el barrio de Viesques con su mujer y sus dos hijas gemelas, Carla y Valeria. Su carrera lejos del club rojiblanco continuó en el Hércules durante un año, para pasar luego cuatro temporadas en la Ponferradina. «Después de retirarme estuve de segundo entrenador de la Ponfe con Claudio Barragán, pero hace dos años le salió trabajo a mi mujer aquí y nos volvimos», afirma el catalán, quien reconoce que en El Bierzo echó en falta en algunos momentos el mar.

De vuelta a Asturias, Borreguero retomó el fútbol. Unos amigos lo convencieron para que jugara en el Colunga, en Preferente. Este año ha fichado por el Gijón Industrial, donde también ejerce como técnico del equipo alevín. «El mes que viene empiezo el tercer nivel del curso de entrenador, así que a ver si en el futuro me dedico a pegar voces desde la banda. La verdad que me gusta lo de entrenar», confiesa. Mientras tanto, trabaja en una oficina de seguros en la Plazueza:«Pero la conexión con el fútbol no la pierdo, la necesito a diario».

Compañero de Rubi

Borreguero ha recordado estos días muchas veces sus inicios en el fútbol profesional allá por 1995, en las filas del Hospitalet. Allí coincidió con un hombre que ha centrado buena parte de las conversaciones futbolistas en Gijón en la última semana: el nuevo técnico sportinguista: Rubi. «Jugábamos juntos y era muy buen tío», señala Borreguero, quien describe futbolísticamente al entrenador rojiblanco como «un mediapunta muy técnico».

En aquel vestuario estaba también el nuevo preparador físico del Sporting, Xavi Gil, al que el excentrocampista catalán ya ha enviado algún mensaje al móvil para darle ánimos: «Tengo muy buen recuerdo tanto de él como de Rubi. Son muy trabajadores. A ver si ahora que están aquí puedo quedar una tarde con ellos para recordar viejos tiempos».

Al echar la vista atrás, Dani Borreguero se muestra incapaz de quedarse con una única etapa de su carrera deportiva. «Desde que empecé en los juveniles del Hospitalet hasta que dejé la Ponferradina fui feliz. A día de hoy siento he sido un privilegiado», reconoce.

Borreguero lamenta que el trabajo, los entrenamientos y el cuidado de sus hijas no le dejen tiempo libre para acudir a El Molinón tanto como desearía. Por televisión, eso sí, no se pierde ningún partido de su antiguo equipo. El catalán está convencido de que Rubi puede sacar adelante la difícil situación en que se encuentran los rojiblancos, aunque reconoce que la salida de Abelardo le ha dejado un regusto amargo:«Duele que una persona que se ganó lo que se ganó tenga que salir, pero a veces hay que tomar decisiones».

Completamente asentado en Gijón, a Borreguero se le ha pegado incluso un acento asturiano cerrado. «Es algo que siempre me pasó. Yo me sentaba en el vestuario con un compañero argentino y a los cinco minutos estaba hablando igual que él». Quién se lo iba a decir a él en el verano de 2001 cuando conoció en un hotel gijonés a un chico de Binisalem llamado Rafel Sastre.