Un choque con el que remontar el vuelo

Después de haber caído a la posición de promoción por la permanencia en la categoría de bronce del fútbol nacional, el Caudal quiere remontar el vuelo sumando una victoria esta tarde ante el filial del Valladolid (Hermanos Antuña, 18.30 horas). Las sensaciones del conjunto mierense en este comienzo de 2017 no están siendo malas, pero lo cierto es que los resultados no le están acompañando y en el arranque de esta segunda vuelta no sabe lo que es sumar de tres en tres.

El único punto cosechado en los tres últimos compromisos lo lograron el pasado domingo en Villaviciosa en el derbi regional ante el Lealtad. Uno de los factores que está lastrando al equipo blanquinegro son las expulsiones. En los tres últimos partidos, los caudalistas acabaron en inferioridad numérica sobre el terreno de juego. Ante el Racing de Ferrol, el damnificado fue el delantero Roni, una semana después fue Alberto Saavedra el que veía de forma anticipada el camino de los vestuarios y el pasado domingo en Villaviciosa Noel Alonso dejaba a los suyos con solo diez hombres sobre césped.

En el vestuario del Hermanos Antuña son conscientes de que buena parte de sus intereses del equipo pasan por sacar adelante los partidos como locales, de ahí la importancia que cobra el choque de esta tarde ante el filial pucelano. Para esta cita, Iván Ania recupera a Saavedra, pero pierde a Noel Alonso.

El resto de la plantilla estará a disposición del técnico ovetense. De este modo, el posible once sobre el sintético del municipal mierense sería el formado por Bussmann bajo palos, con una línea defensiva compuesta por Castañón, Cristian, Saavedra y Armando Invernón; Óscar Pérez y Richard actuarían una jornada más en el doble pivote, con Javi Sánchez por la izquierda, Jaime por la derecha, Annunziata como enganche y Roni como referencia en la punta.

Enfrente estará el Valladolid Promesas. Un equipo que está cuajando una gran temporada y que actualmente ocupa el quinto puesto de la clasificación a solo tres puntos de la zona de privilegio.