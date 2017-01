El Lealtad quiere marcar territorio en Guijuelo

El Lealtad ya está en tierras salmantinas para afrontar esta tarde (17 horas) el partido ante el Guijuelo, un rival con el mismo objetivo que los maliayos y al que podría dejar a una distancia casi insalvable en caso de puntuar. Actualmente, los de Villaviciosa son octavos con 30 puntos y el Guijuelo es decimoséptimo con 21.

El técnico del conjunto asturiano, Roberto Aguirre, convocó a 18 futbolistas para el partido y completó la lista con jugadores del filial, ante las bajas de los lesionados de larga duración Iván Garrido y Juan Cueto, y de los sancionados Alberto González y Omar Hernández, que se perderán su primer partido de la temporada. En el caso de Omar, serán los primeros minutos que no dispute, por lo que Javi Porrón se queda como el único jugador negrillo que ha jugado todos los minutos.

La alineación sería la formada por Javi Porrón; Keko, Mendi, Álex Blanco, Álex Belda; Jandrín, Adrián Llano, Yosu Camporro, Robert; Valdo y David Grande. En el banquillo estarían: José Luis, Raúl Álvarez, David Johannesson, Agus Porto, Álvaro Muñiz, Cris Montes y René Montoto.

Por su parte, después de haber caído a la posición de promoción por la permanencia en la categoría de bronce del fútbol nacional, el Caudal quiere remontar el vuelo sumando una victoria esta tarde ante el filial del Valladolid (Hermanos Antuña, 18.30 horas). Las sensaciones del conjunto mierense en este comienzo de 2017 no están siendo malas, pero lo cierto es que los resultados no le están acompañando y en el arranque de esta segunda vuelta no sabe lo que es sumar de tres en tres.

Para esta cita, Iván Ania recupera a Saavedra, pero pierde a Noel Alonso. El resto de la plantilla estará a disposición del técnico ovetense. El posible once sobre el sintético del municipal mierense sería el formado por Bussmann, una línea defensiva compuesta por Castañón, Cristian, Saavedra y Armando Invernón; Óscar Pérez y Richard actuarían en el doble pivote, con Javi Sánchez, Jaime, Annunziata como enganche y Roni arriba.