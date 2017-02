Chus Fernández ya luce los colores del Marino

La secretaría del campo de Miramar acogió ayer al mediodía la presentación del único fichaje invernal del Club Marino de Luanco, el pivote defensivo gijonés Jesús Fernández Montenegro, 'Chus'. Sub23 y procedente del filial del Sporting, donde disputó las últimas dos temporadas en Segunda B pero este curso no estaba disponiendo de minutos, aseguró sentirse «muy contento de estar en este club. Necesito jugar y el Marino me ofrece eso». El joven centrocampista reconoció que «el fichaje se fraguó en el último día de mercado», añadiendo que «el Marino es un 'grande' de la categoría que luchará por ascender a Segunda División B». Chus conoce bien a su nuevo equipo, al que se ha enfrentado varias veces, y no duda al afirmar que «es un equipo muy fuerte que compite contra todos».