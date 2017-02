La vida entre banquillos de David Karanka

Entre 2005 y 2007 fue frecuente ver a Aitor Karanka en la Tribunona de El Molinón siguiendo los partidos del Sporting. El actual entrenador del Middlesbrough, recién retirado entonces del fútbol en activo, aprovechó más de un fin de semana para desplazarse a Gijón y visitar a su hermano pequeño, David, jugador del equipo rojiblanco. Diez años después de aquello, mientras Aitor disfruta de su primera experiencia como técnico en la Premier, David hace lo propio en un escenario mucho más humilde: el banquillo del equipo juvenil del Murcia.

A diferencia de su hermano Aitor, que alcanzó el cénit deportivo al ganar tres Copas de Europa con el Real Madrid, David Karanka (Vitoria, 1978) ha tenido siempre un perfil más modesto dentro del mundo del fútbol. Su paso por el primer equipo del Athletic tuvo un carácter testimonial, con solo ocho partidos de Liga repartidos en las temporadas 1999-2000 y 2001-2002. El delantero vasco se fue después al Murcia, en Segunda División, y allí vivió los mejores años de su carrera, con un ascenso y un puñado de goles en la máxima categoría que lo han convertido en un tipo tremendamente querido en la ciudad.

David Karanka trata de superar al almeriense Acasiete en 2006. / J. B.

Karanka fue el primer fichaje del Sporting una vez iniciado el proceso concursal, en el verano de 2005. Su llegada a Gijón se incluyó en la operación del traspaso de Samuel Baños al Murcia al no poder asumir el club la ficha del centrocampista de Villaviciosa. La operación no estuvo exenta de polémica, ya que los administradores tardaron en aprobar su contratación, lo que dio lugar a que ni Karanka ni Samuel pudieran entrenar con sus nuevos equipos durante un par de días a pesar de encontrarse en las instalaciones deportivas. «Hubo un poco de dudas por la situación económica del club, pero al final nos dieron el visto bueno desde Murcia y pronto me pude incorporar al Sporting», señala el exjugador.

Las lesiones y la falta de confianza por parte de los técnicos marcaron la etapa de Karanka en Gijón. En su primera temporada en el Sporting, con Ciriaco Cano al frente del banquillo, anotó un gol en los disputó 22 partidos oficiales. Un año después, ya con Preciado como entrenador, su participación quedó reducida a doce encuentros por la rotura del menisco de su rodilla derecha que sufrió en plena pretemporada. Aun así, David Karanka guarda un excelente recuerdo de su paso por Asturias: «Tenía muchas esperanzas puestas en el Sporting. Buscaba un éxito como el que tuve en Murcia. Era una buena oportunidad para mí, pero no salió como yo esperaba. No hice goles, que eso para lo que iba, y las lesiones tampoco me ayudaron mucho». Pero sus recuerdos no se detienen ahí. «En el aspecto personal, eso sí, estuve muy a gusto. La gente de Gijón vive el fútbol como en Bilbao. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos», apunta. De aquella etapa quedan en su vida los muchos amigos que dejó en la ciudad y, sobre todo, una hija gijonesa.

Tras abandonar el Sporting, Karanka pasó por varios equipos de Segunda B como el Real Unión, el Sant Andreu, el Guijuelo y el Orihuela. Entre 2010 y 2013 militó en el Cieza, de la Tercera División de Murcia. Cuando se retiró, no le dio mucho tiempo a aburrirse. Ese mismo verano recibió la llamada de la Federación Murciana para que se hiciera cargo de la selección alevín. Sus buenos años en el equipo principal de la región le abrieron las puertas.

El exdelantero, con el equipo de Liga Nacional del Murcia que dirige.

A la espera de retos mayores, Karanka afronta esta fase de su carrera como un periodo de formación constante. «Un año después de estar con la selección alevín me llamaron del Murcia para que entrara en el organigrama. Ahora estoy con el juvenil de Liga Nacional. Es una mentalidad totalmente distinta a la que tenía como jugador», reconoce. Su intención es continuar creciendo y mantenerse vinculado al mundo del fútbol en el futuro: «Mi aspiración es llegar a categorías superiores. Hace un año me saqué el título de director deportivo. Todo lo que sea fútbol será bienvenido».

David Karanka no tuvo mucha suerte en su etapa como futbolista del Sporting, pero dejó un gran recuerdo humano en todos los estamentos del club. Quedó reflejado, por ejemplo, en la celebración del ascenso a Primera en 2008. Pese a que abandonó el equipo mediada la temporada, sus compañeros no dudaron en invitarlo a los festejos por el retorno a la máxima categoría. Él era uno más en aquel grupo.