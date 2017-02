El 'Cholito' ya camina solo

El apellido Simeone puede ser una losa para cualquier futbolista que comience su carrera. No así para Giovanni, el primogénito del 'Cholo', que en su debut en Europa, en las filas del Génova italiano, ya lleva marcados diez goles.

El pasado 27 de noviembre, los entendidos del fútbol en Italia tuvieron un 'déjà vu': un miembro de la familia Simeone volvía a vencer con sus tantos a la Juventus de Turín. 17 años antes, en abril del año 2000, el 'Cholo' marcaba el 1-0 definitivo que sirvió para que su equipo de entonces, la Lazio, ganara a la Juventus y se alzase semanas después con el 'Scudetto'.

De vuelta a 2016, fue Simeone hijo, de 21 años, el que doblegó a los juventinos con un doblete (3-1). "Hablé con él esta semana y me dijo que los Simeone llevamos en la sangre marcar a la Juventus", explicó con humor Giovanni en la rueda de prensa posterior a ese partido.

Teniendo en cuenta que con ese apellido el anonimato era imposible, Giovanni -que llegó procedente del River Plate a cambio de algo menos de cinco millones de euros- se ha creado un nombre a base de goles.

"Pensaban que estaba ahí sólo por ser hijo de quien era"

Aunque nacido en Madrid, Simeone ya conocía Italia por haber vivido de niño en Roma y Milán, donde su padre desarrolló parte de su carrera profesional. "Me acuerdo de él (de Giovanni) durante el año del 'Scudetto'. Tenía cuatro o cinco años, venía al campo con su padre. Sólo quería agarrar el balón e interrumpía los entrenamientos", recordaba en enero el actual entrenador de la Lazio, Simone Inzaghi, entonces delantero del club romano.

El apellido de Simeone, por contra, no siempre fue sinónimo de cosas buenas para Giovanni. "Cuando tenía 12 ó 13 años, a mi llegada a las categorías inferiores de River, muchos compañeros de equipo pensaban que estaba ahí sólo por ser hijo de quien era. No me consideraban uno de ellos", reconoce el joven futbolista.

Algo que en cualquier caso no amedrentó al delantero, pues no es propio de su familia darse por vencido. De su padre, apunta Giovanni en ese sentido, heredó "la determinación, la testarudez y la rabia", además de un consejo: "el esfuerzo es la única cosa que no se negocia en el fútbol".

Por lo demás, el hijo del 'Cholo' lo tiene claro. "Las comparaciones con él no tienen sentido, somos dos jugadores completamente diferentes", apunta. Su padre fue un centrocampista que abarcaba grandes parcelas de terreno mientras que él es un delantero rápido, astuto y que ve puerta con facilidad, al tiempo que reconoce inspirarse en la figura del también argentino Mauro Icardi, delantero -como él- y capitán del Inter de Milán a sus 23 años.

Un "motivo de orgullo"

El presidente del Génova, Enrico Preziosi, que valora a Giovanni en torno a los 30 millones de euros, busca hacer de él una suerte de "Filippo Inzaghi más técnico y trabajador". "Le veo en la Juventus de aquí a unos años. Tiene números de gran jugador", asegura Preziosi.

Son precisamente estos números los que invitan a la comparación constante con Simeone padre, jugador y entrenador de éxito en las filas del Atlético de Madrid. "El apellido no es un peso, es un motivo de orgullo", asegura Giovanni, al que a veces llaman 'Cholito'. Cuestionado por ese apodo, el delantero se faja como hace en el campo. "¿Cholito?, llamadme Gio", zanja.