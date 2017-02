El éxito de una futbolista asturiana en el Athletic

Asturias no cuenta actualmente con representación de clubes en la Primera División Femenina. El Oviedo Moderno, si nada se tuerce, peleará por el ascenso a final de temporada. Pero, mientras tanto, dos jugadoras formadas en la cantera del club ovetense disfrutan de la máxima competición femenina en clubes de solera: Irene del Río en el Barcelona y Lucía García en el Athletic de Bilbao.

Para la primera, este es su segundo año como blaugrana, mientras que la segunda de ellas llegó esta campaña a un club histórico gracias, en parte, al hecho de haber nacido en Baracaldo. La otra parte, como no, viene dada por su calidad futbolística y la proyección que se le presupone a una jugadora que ya jugó en varias categorías inferiores de la selección española. No en vano, fue una de las principales culpables de que España se llevara el campeonato de Europa sub 17 en el año 2015.

Ahora, con 18 años, a Lucía le ha tocado abandonar su residencia de toda la vida, el pueblo allerano de Pola del Pino, para pasar a formar parte del equipo femenino del Athletic y vivir en la residencia del club. No ha sido fácil. «Echo de menos a mi familia, es lógico, es mi gran apoyo. Pero creo que esta es una gran oportunidad que no se presenta todos los días. Sé que ellos lo entienden y están bien», afirma la protagonista.

Esa oportunidad le ha llevado a un club que compite por todo en España y que, incluso, le ha dado la alternativa de debutar en la Champions League, un sueño posiblemente impensable para ella hace poco tiempo. En Liga, por desgracia, las cosas no marchan tan bien. El Athletic se encuentra en la quinta plaza, lejos de la pelea por el título que mantienen el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Por ello la delantera asturiana no duda en hacer autocrítica: «No es una temporada buena para nosotras, porque creo que no estamos ninguna a nuestro mejor nivel, pero lo estamos dando todo en cada partido y vamos a intentar aspirar al tercer puesto». Eso en Liga, porque para la Copa del Rey asegura que su equipo será uno de los rivales a batir. «Vamos a ir a por l a Copa a muerte», advierte. Lucía ha ayudado a su equipo con cinco goles en Liga, el último anotado el pasado sábado ante el Betis. Aunque su posición natural es la de delantera, está jugando habitualmente de extremo derecha.

Su vida en Bilbao está centrada básicamente en sus estudios y en el fútbol, lo lógico dada su situación: «Me levanto a las ocho de la mañana, voy a clase hasta las dos de la tarde, como y estudio hasta las cuatro. En ese momento voy a Lezama a entrenarme hasta las siete y media, luego regreso a la residencia y así cada día». Esa es su rutina diaria.

Confiesa le queda un ‘puntito’ para estar al cien por cien adaptada al club y a la ciudad, pero se muestra contenta con la acogida que ha tenido por parte de las compañeras en el vestuario, a pesar de que tuvo que ‘sufrir’ una pequeña novatada en sus primeros días. «El primer día me dijeron que las que llegaban nuevas se tenían que presentar y yo lo hice, pero resulta que era una broma y ninguna lo había tenido que hacer», relata.

Una experiencia que ya ha repetido alguna vez es la de ir a San Mamés a ver al primer equipo del club. El espejo en el que le gusta mirarse es un referente como Aduriz, con el que no escatima en elogios: «Es un jugador referente para todos, a nivel nacional e incluso a nivel mundial». Si se parece a él mínimamente, la carrera de Lucía en el Athletic a buen seguro que será provechosa.