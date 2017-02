«En la pizarra entendemos el fútbol de la misma manera que los hombres»

Cada mañana, Montse Tomé cruza la puerta del aula Telmo Zarra en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas. Es una rutina que marca el inicio de una intensa jornada intensa para la sierense, que se prepara para adquirir nuevos conceptos y reorientar los aprendidos durante más de una década de carrera futbolística en su propósito de continuar ligada a un balón a través de la pizarra.

Comparte clase con figuras como Fernando Redondo y Valerón, que, tras sentar cátedra en los grandes escenarios del fútbol continental, ahora intentan emular desde el banquillo el talento mostrado con el balón en los pies. «Me siento una privilegiada por estar aquí con tan buenos exjugadores, seguramente algunos de ellos entrenarán en Primera División», reconoce Montse Tomé, una de las tres mujeres que componen el grupo de veinticinco alumnos de la sexta promoción de entrenadores del curso de la RFEF.

«En la pizarra entendemos el fútbol de la misma manera que ellos. Cada uno tiene su idea de cómo quiere que juegue su equipo, pero todos deberíamos tener las mismas posibilidades porque diferencias no hay», señala la excapitana del Oviedo Moderno, que realiza los ejercicios de la parte práctica del curso con Saviola y Valerón. Profesora de educación física, a medida que se iba acercando el final de una trayectoria en la que vistió la camiseta de la selección española y conquistó la Copa de la Reina y Liga en las filas del Barcelona y el Levante, después de colgar las botas apostó por el banquillo y ahora busca el salto cualitativo.

«Nosotras sacamos el título para entrenar tanto a hombres como a mujeres, espero que nos valoren por nuestros conocimientos», señala la sierense, con la esperanza de que se pueda seguir el ejemplo presente en el país vecino, donde la exfutbolista Corinne Diacre entrena al Clermont de la Segunda División francesa masculina. Tomé cree que «el éxito se basa en plasmar tus ideas, pero con una adaptación a los futbolistas que tienes» y asume el reto de gestionar unas vestuarios con unas premisas claras.

«Desde mi experiencia entrenando a críos siempre hablo de la palabra respeto. Me gusta enseñarlo como un valor importante y luego hay que saber tensar la cuerda para acercarse o alejarse en el momento en el que sea necesario, sabiendo que no todos los jugadores son iguales», expresa consciente de que su día a día en Las Rozas va a acelerar su proceso de aprendizaje: «Lo bueno de esto es poder compartir experiencias con futbolistas que han estado en la élite y te pueden aportar muchas cosas».

En la fila superior, de izquierda a derecha, Laura del Río, Lopo, Moisés Hurtado, Montse Tomé, Pablo Amo, Natalia Pablos, Gaspar, Gonzalo García, Riki, Valerón y Perea. Y, abajo, Saviola, Orbaiz, Juanlu, Manuel Pablo, Iraola y David García. / Newsphotopress.

Exigente e integral

El día para Montse Tomé se inicia a los ocho y cuarto de la mañana. Junto a su compañera de habitación Laura del Río, con quien ya compartió vestuario en el Levante y la selección española, baja a desayunar para acudir a clase de nueve de la mañana a dos, con un descanso de media hora a las once a las once. Tras noventa minutos para comer, comienza la jornada vespertina de tres a siete y media de la tarde.

Con el fin de la jornada lectiva, llega su particular prórroga. «Necesito esa hora u hora y cuarto en la que poder hacer un poco de deporte. Últimamente me junto con Redondo y Pier y me entreno con ellos. Salimos a correr 45 minutos para seguir repasando el temario», confiesa la sierense, que en el mes y medio de duración del curso debe afrontar las dieciocho asignaturas.

«Tenemos materias de todo tipo. Medicina, comunicación... vas a ser un entrenador que tiene que lidiar en todos los campos», describe acerca de un proceso de formación «de exigencia» y con poco margen para la tregua. «Particularmente me está gustando mucho porque el nivel del profesorado es muy bueno y siempre que te enseña un profesor que transmite es más fácil que la información te entre antes», abunda acerca de sus sensaciones en un proceso formativo dirigido por Ginés Meléndez.

Tomé agradece el respaldo económico prestado por la RFEF a través de una beca que sufraga los gastos de un curso cuyo primer tercio expirará este viernes. Entonces afrontará tres meses de prácticas, en las que podrá desarrollar lo aprendido entre Las Rozas, los entrenamientos con el Valdesoto de regional preferente y su etapa al frente del conjunto alevín del Palacio de Granda antes de regresar a Las Rozas para completar el nivel II.

«Si todo sale bien, terminaría 2017 con el título nacional», indica antes de confesar que la competitividad interna de sus compañeros se quedó en el terreno de juego. «Al final la nota es importante, pero nos ayudamos mucho y, si alguno necesita cualquier cosa, siempre estamos para atendernos y poder mejorar», concluye, con el espíritu colectivo inherente a quien fue centrocampista intacto.