León abraza a Quini

Fue un genio con el balón en los estadios y ahora lo es fuera de los terrenos de juego. Enrique Castro ‘Quini’ ya es un nuevo embajador de León. Sonaban los acordes del himno del Sporting cuando el futbolista gijonés hacía entrada el Ayuntamiento leonés para recibir el cariño de los aficionados .

El alcalde de la ciudad le ha recordado el afecto que la ciudad tiene por él. «León te quiere, te respeta y te admira, no tengas ninguna duda». Antonio Silván ha insistido en este cariño porque «por encima del ‘Quini’ deportista, el sportinguista y el barcelonista, está una grandísima persona».

El delantero asturiano ha agradecido el homenaje y ha recordado sus vínculos con la ciudad. Realizó la mili en el Ferral del Bernesga y conmemoró sus visitas al Barrio Húmedo durante los permisos. «Que voy a decir de la gente de León, aquí tuve el privilegio de venir y hacer la mili tres meses; he convivido bastante y actualmente aún me escapo a León a comer».

Enrique Castro ha llegado incluso a vestir la camiseta de la Cultural durante su periodo en la base Conde de Gazola. El club leonés organizaba un torneo en el que él, junto con Churruca, llegaron a ponerse la elástica blanca para disputarlo.

«La Cultural tiene que subir este año»

Quini se siente un privilegiado por el cariño que recibe allá por donde va. Él mismo reconoce que no fue tan grande como la gente le hace sentir y por ello agradece ese sentimiento que «no se paga con nada». «En cuanto a amistades y cariño de la gente, en ese sentido me siento mejor que Messi o Ronaldo», llegó a bromear el jugador que relató las anécdotas que vive día a día, cuando por Gijón le paran niños para pedirle autógrafos: «A mí me sorprende porque no me han visto ni en los cromos y yo les pregunto ¿y tú qué sabes quién es Quini?, y ellos me dicen que me conocen porque su abuelo o su padre le han hablado de mi». Para él eso es «una gracia que la gente te quiera» porque los amigos a la larga quedan, pero los futbolistas pasan.

El que fuera pichichi cinco temporadas en Primera División y otras dos en Segunda ha recibido de manos del alcalde el gallo de San Isidoro y ha reconocido seguir a la Cultural está temporada. «Este año hay que reventar, de hecho hay que subir como sea y tienen equipo para ello, lo están haciendo muy bien».

Por ello, Antonio Silván le ha hecho una última petición al mito del fútbol español. El alcalde de la ciudad le ha solicitado que acuda al municipal leonés en la temporada 2018/2019 «para hacer el saque de honor en el partido entre la Cultural y el Sporting en Primera División».

Es un ídolo allá por donde va y eso sólo se logra con humildad, trabajo, esfuerzo, y siendo el ejemplo que es Enrique Castro para aficionados propios y rivales. Quini es leyenda viva del fútbol español y este viernes ha vuelto a dejar su estela para unir el Molinón con el Reino de León.