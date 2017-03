El mentor de un guaje que se hizo muy grande

«Va a subir un guaje a entrenar con nosotros. Es un chaval con condiciones, pero hay que guiarlo y me encantaría que tú estés con él y le ayudes en nuestros viajes». David Pirri (Sabadell, 1974) llevaba solo unos días en el Sporting cuando recibió aquella misión de su nuevo técnico, Pepe Acebal. Era septiembre de 2001 y Pirri, un centrocampista zurdo recién incorporado al club cedido por el Deportivo de La Coruña, se convertía en uno de los mentores de los jóvenes canteranos que saltaban desde el filial al primer equipo rojiblanco con el sueño de debutar en Segunda.

Durante las semanas y meses posteriores, un delantero menudo y bromista se sentó a su lado en el vestuario de Mareo y compartió con él habitación en los desplazamientos. Así nació la amistad entre Pirri y David Villa, que se mantiene hasta hoy.

La etapa de Pirri en el Sporting solo duró un año. «Me sentí muy querido. Era un club al cual todos los jugadores deseábamos ir. La afición se acuerda de mí por mi gol en el Calderón, donde ganamos 0-1 en una mañana magnífica. Yo y mi familia estábamos encantados en Gijón», señala el exjugador rojiblanco desde Sabadell, donde reside en la actualidad. La irregular trayectoria de resultados impidió al equipo pelear por un ascenso que habría permitido alargar la estancia del catalán en la ciudad. «Yo hubiese accedido a quedarme, pero recibí una oferta de tres temporadas del Zaragoza con un proyecto para subir», reconoce.

En el Zaragoza volvió a coincidir David Pirri con David Villa, con quien la relación se estrechó aún más si cabe. «Éramos vecinos y estábamos siempre juntos», recuerda. Fue, tal vez, la mejor etapa de su carrera, culminada con una Copa del Rey. «He logrado cosas bonitas en el fútbol, como cuatro ascensos, pero aquello fue inolvidable», confiesa al hablar de la final ganada en 2004 por el conjunto maño al Real Madrid de los 'galácticos' en Montjuic.

El exrojiblanco se retiró en 2008 por culpa de las secuelas de varias lesiones en una rodilla. Su último año en activo lo pasó en el Sabadell, el equipo de su ciudad. Así puso punto y final a una carrera que lo llevó por el Mérida, el Deportivo de La Coruña, Las Palmas, el Numancia, el Sporting, el Zaragoza y el Albacete, tras formarse en la cantera del Barcelona. «Desde que lo dejé siempre me he mantenido ligado al fútbol. Primero lo hice en casi todas las áreas del Sabadell: coordinador, director técnico, entrenador del primer equipo, scouting... Los dos últimos años y medio los he pasado en el Terrassa. Empecé como entrenador, luego lo compaginé con la dirección deportiva y hasta enero me quedé trabajando en la dirección técnica», señala.

El parón laboral actual lo está aprovechando para realizar cursos de coaching deportivo y de liderazgo, además de para continuar estudiando inglés «para abrir más el mercado». Su objetivo a corto plazo es volver a ponerse al frente de un vestuario: «Lo que más disfruto es entrenar. Necesito estar en el campo, rodeado de gente y dirigiendo, planificar la semana, estudiar al rival...».

Un apodo compartido

David Pirri se llama en realidad David Almazán Abril. El apodo por el que lo conoce todo el mundo se lo debe a su hermano mayor, quien de pequeño se parecía mucho en su manera de jugar a fútbol al exmadridista Pirri: «En el Mérida coincidí con otro Pirri, el asturiano que jugó en el Oviedo y en el Atlético de Madrid. Jorge D'Alessandro, el entrenador, quería que solo llevase él el nombre porque tenía más trayectoria que yo, pero mi compañero habló conmigo y me dijo que lo podíamos usar los dos sin ningún problema. Él se puso Pirri Mori y yo David Pirri».

Aquello, recuerda el exfutbolista rojiblanco, generó muchas veces confusión con los 'speakers' en los estadios, ya que resultaba habitual que un Pirri sustituyera al otro durante los partidos: «Era un jaleo. Había algunos que se montaban unos líos...».

De su etapa en Gijón guarda varias imágenes en su mente. Desde el ambiente de El Molinón hasta las comidas que hacían los martes varios componentes del equipo con sus familias en cualquier rincón de Asturias aprovechando los días de descanso: «Las organizaba Juanjo, el portero. Nos servía para hacer piña. Los que veníamos de fuera necesitábamos eso». Los fines de semana aún mira los resultados del Sporting «como cualquiera que haya tenido la suerte de vestir esa camiseta».