Un cromo famoso en la campaña electoral

Unos amigos fueron quienes avisaron a Avelino Riopedre (Gijón, 1971) durante las últimas elecciones de que un cromo suyo de la temporada 1996-1997 estaba viralizándose por los teléfonos móviles de toda España. El exjugador del Sporting, totalmente ajeno al mundo de las redes sociales e Internet, no salía de su asombro mientras observaba los fotomontajes y ‘memes’ creados por internautas al descubrir su supuesto parecido con el político Albert Rivera. «Aquello fue surrealista», reconoce entre carcajadas Avelino, residente en la localidad jienense de Torredonjimeno desde 2002.

La vida de Avelino, gijonés de El Cerillero, ha cambiado tanto como su acento. El que fuera centrocampista del primer equipo rojiblanco entre 1991 y 1998 habla con un marcado deje andaluz que se va tornando en asturiano profundo a medida que avanza la conversación. «Ya he echado raíces aquí. A Gijón subo solamente una vez al año, normalmente en verano. Son muchos kilómetros y, ahora, con el niño, que tiene cuatro años, es más complicado», reconoce.

Avelino fichó por el Torredonjimeno, de Segunda B, tras jugar dos años en la Cultural Leonesa y otros dos en el Zamora. Allí militó durante cuatro temporadas y se quedó totalmente asentado en el pueblo. El Martos, de regional preferente, fue su último club como futbolista, ya en 2007. Hoy, confiesa que el fútbol es un recuerdo lejano, aunque está pensando en sacarse el nivel 1 del título entrenador: «Lo tengo prácticamente olvidado, solo lo veo por la tele. La verdad que acabé bastante harto. Ahora estoy trabajando en el campo, en la aceituna, que me gusta mucho».

Llegar a debutar en el Sporting fue un sueño para Avelino, quien reconoce la importancia que tuvo la figura de Ciriaco Cano en su carrera. «Para un chiquillo de Gijón, de la cantera del Veriña, jugar en el primer equipo era la máxima ilusión. Unos cuantos jugadores encontramos un entrenador que creyó en nosotros y ahí estuvimos», afirma.

De su etapa en el Sporting se queda precisamente con su debut en Valladolid, pero también con el encuentro de vuelta de la Copa de la UEFA que jugaron en Estambul frente al Partizán de Belgrado. El peor momento lo vivió con su lesión en la rodilla, en una acción que se le ha quedado grabada de manera nítida. «Me la hice en un partido de Copa contra la Cultural en El Molinón. Me iban a cambiar cuando caí de mala manera y me la rompí. Me tiré once meses para recuperarme. Ahora me cuesta bastante caminar», lamenta.

«¡Esti ye Avelino!»

Más allá de su cromo viralizado, hay otra imagen de Avelino que aún recuerdan muchos aficionados del Sporting. Se produjo el 14 de abril de 1996, durante un Sporting-Oviedo en El Molinón. El árbitro Carmona Méndez dejó con nueve jugadores al conjunto rojiblanco en el minuto 26 al expulsar a Dani Bouzas y Bango. También señaló un penalti a favor de los ovetenses que Juan Carlos Ablanedo detuvo a Oli.

En medio de toda la tensión que se vivió en esos momentos sobre el césped, Avelino derribó al colegiado con un empujón: «La gente casi se acuerda más de mí por eso que como futbolista. Hace unos años el Sporting vino a jugar a Jaén y unos amigos míos y yo conseguimos las entradas para ir a ver el partido. Había mucha gente de Gijón, de la Mareona. Según entre por la tribuna me vino un muchacho del Sporting y me dijo: ‘¿Tú no yes Avelino?’. Cuando le respondí que sí llamó a su novia y empezó a gritarle: «¡Ven aquí, Elisa! ¡Esti ye Avelino el que le pegó al árbitro!».

El exrojiblanco, no obstante, matiza aquella acción. «Yo, pegar no le pegué. Resbalé un poco y lo empujé sin querer. Cuando salí por Gijón después de aquello, la gente me paraba por la calle y me aplaudía».

Avelino continúa en contacto con compañeros de su época, como Iván Iglesias y Tomás. Su sentimiento sportinguista no se ha apagado ni un poco, pese a los ochocientos kilómetros que separan Torredonjimeno de Gijón: «Es algo que llevo dentro. Me da igual que el Sporting esté en Primera o en Segunda. Siempre lo seguiré». Lo suyo –y ahora habla con acento asturiano puro– no suena a promesa electoral.