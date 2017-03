Xavi Torres: «Mantengo mi inocencia»

Dos años de cárcel y 1,9 millones de euros de multa. Es lo que solicita la Fiscalía a Xavi Torres por el 'caso Osasuna'. "Uno se cansa del tema y de que no se pueda saber toda la verdad. Son cosas serias para mi. Deseo más que nunca que llegue el juicio y se acabe todo esto. No es anda bueno para mi imagen", afirma Xavi Torres.

"Quiero que se hable de mí solo por fútbol. Estoy en contacto con mi abogado y está todo dentro de los pasos esperados. Uno ve eso y se asusta, pero al finale estoy tranquilo porque asusta", explica el futbolista del Sporting. También indica que "mi entorno sabe la verdad y está más o menos tranquilo. Quiero que se hable de fútbol". Además añade que "esto va para largo, pero no tengo ni idea de cuándo será. Mantengo mi inocencia. Espero que salga toda la verdad y quede muy tranquilo"

Torres asegura que "en el día a día y en la competición no me influye porque estoy muy arropado. Pero sí es verdad que después de conseguir un buen resultado y tener una semana tranquila pues duele y se cansa. Y no se puede decir nada hasta que salga el juicio. Es un auténtico calvario".